«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы

Исход ключевых разработчиков файтингов Tekken продолжается. Вслед за бессменным продюсером Кацухирой Харадой (Katsuhiro Harada) из Bandai Namco решил уйти ещё один ветеран франшизы.

Источник изображений: Bandai Namco

Спустя более 20 лет Bandai Namco покинул Кохэй Икэда (Kohei Ikeda) — руководитель разработки Tekken 8 и Tekken 7, продюсер Tekken 3D: Prime Edition, гейм-дизайнер Tekken Tag Tournament 2 и Soulcalibur IV.

«Для меня была большая честь иметь возможность делать игры с невероятными людьми, которые вкладывают душу в свою работу. <...> Как разработчик я продолжу принимать новые вызовы», — заверил Икэда.

Харада (слева) и Икэда

Икэда отметил, что на протяжении многих лет работы в Bandai Namco был окружён увлечёнными и невероятно талантливыми коллегами и наставниками, а также получил шанс установить связь с сообществом файтингов.

«Надеюсь, наши пути однажды вновь пересекутся. Готовьтесь к следующей битве!!! Всех, кто поддерживал меня на протяжении этого путешествия, от всего сердца благодарю», — поделился Икэда.

Чем Икэда займётся теперь, неясно. Харада после ухода из Bandai Namco в декабре 2025 года основал при поддержке SNK Corporation (The King of Fighters, Fatal Fury) новую игровую студию — VS Studio.

После расставания с Харадой в Bandai Namco заверили, что при дальнейшем развитии Tekken 8 команда нацелена сохранить заложенные продюсером принципы. Что ждёт игру теперь, в компании уточнять не спешат.

Теги: tekken, bandai namco, файтинг
