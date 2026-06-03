Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9

В минувший понедельник, 1 июня, Китай впервые запустил ракету-носитель «Чанчжэн-12B» (Long March 12B) — она стартовала с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Мероприятие прошло без предупреждения: власти страны не уведомляли о закрытии воздушного пространства.

В первый же полёт «Чанчжэн-12B» вывела на орбиту рабочие полезные нагрузки. Ими стали два спутника системы Qianfan («Тысяча парусов») — это китайская версия сети Starlink. Космические аппараты успешно вышли на низкую околоземную орбиту, подтвердили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Ракета «Чанчжэн-12B» очень похожа на Falcon 9. Это двухступенчатая ракета высотой около 70 м с многоразовой первой ступенью на девяти двигателях. Они работают на керосине, как и двигатели Merlin на Falcon 9. В ходе первого полёта ракеты китайские специалисты не стали пытаться посадить ускоритель «Чанчжэн-12B» — «эта задача будет выполнена позже», сообщили в CASC.

Китай уже не впервые попытался использовать многоразовую ракету. В декабре прошлого года стартовала «Чанчжэн-12A», которая тоже вышла на орбиту, но посадить первую ступень не удалось. К тому же результату привёл запуск частной ракеты Zhuque-3. Многоразовую первую ступень имеет также китайская ракета Tianlong-3: в июне 2024 года она самопроизвольно улетела со стартовой площадки, а в апреле этого штатно поднялась в воздух, но взорвалась.