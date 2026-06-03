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Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках

Евросоюз представил масштабный план по расширению своих внутренних цепочек поставок технологий и снижению зависимости от США и Азии в таких областях, как полупроводники, искусственный интеллект и облачные вычисления. План предусматривает содействие в строительстве европейских дата-центров и хранение критически важных данных в облачных сервисах на территории Евросоюза.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

Продолжающееся ухудшение трансатлантических отношений усугубило давние опасения по поводу чрезмерной зависимости от американских технологических компаний. Еврокомиссия также назвала центры обработки данных и сетевое оборудование из Китая угрозой безопасности. «Важно, чтобы мы не зависели от одной страны или одной компании, когда речь идёт о критически важных технологиях, — заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen). — Зависимость может быть использована против нас».

За исключением нескольких европейских компаний, которые являются мировыми лидерами в своих областях, присутствие Европы в цепочках поставок программного и аппаратного обеспечения значительно уступает США и Азии. Главным козырем ЕС можно смело назвать нидерландскую ASML, которая является единственным производителем передовых литографических машин, необходимых для производства современных полупроводников.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

Сегодня Еврокомиссия объявила о ряде мер по укреплению так называемого технологического суверенитета и поощрению использования местных продуктов вместо зарубежных аналогов. Предложенные меры могут иметь далеко идущие последствия, от субсидий для европейских полупроводниковых производств до запрета на использование облачных услуг, предлагаемых компаниями из США и Китая.

Центральным элементом плана является «Закон о развитии облачных вычислений и искусственного интеллекта» (Cloud and AI Development Act, CADA), который направлен на содействие строительству европейских дата-центров и утроение их мощности в течение следующих пяти-семи лет. В настоящее время в европейском облачном секторе доминируют американские компании — на Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud приходится более 70 % рынка ЕС.

Источник изображения: Micron

Источник изображения: Micron

В соответствии с CADA правительствам потребуется хранить критически важные данные в облачных сервисах, принадлежащих ЕС, и проводить обязательную «оценку рисков суверенитета» своих поставщиков облачных услуг. Идея заключается в защите информации от внешнего регулирования, такого как американский закон CLOUD Act, который позволяет американским правоохранительным органам запрашивать данные с серверов американских технологических компаний, даже если они хранятся за границей. Это предполагает четырёхуровневую классификацию каждого поставщика в зависимости от того, находятся ли его облачные сервисы, цепочка поставок, обработка данных и физическая инфраструктура под контролем ЕС.

Некоторые американские игроки готовятся к более строгим правилам суверенитета, сотрудничая с облачными компаниями, принадлежащими ЕС. Google объединилась с французским технологическим гигантом Thales SA для создания облачного предприятия S3NS, которое было выбрано официальным поставщиком облачных услуг для институтов ЕС. Microsoft и Amazon также запустили решения класса «суверенное облако» в Европе.

Пакет мер Еврокомиссии также включает перезапуск европейского «Закона о чипах» (Chips Act), который вступил в силу в 2023 году и был призван увеличить долю Европы в мировом производстве полупроводников. Однако в прошлом году аудиторский орган ЕС признал, что союз вряд ли достигнет цели по удвоению своей доли рынка к 2030 году. Реформа этого закона, известная как «Закон о чипах 2.0», предусматривает предоставление Еврокомиссии права напрямую инвестировать в крупные трансграничные проекты, предлагая компаниям более простой способ получения государственного финансирования по сравнению с подачей заявок на национальные субсидии.

Реформа также направлена на стимулирование местного спроса для укрепления экономической целесообразности строительства новых заводов по производству полупроводников. Инвестиции будут осуществляться в рамках существующих грантовых программ до 2028 года, а будущее финансирование должно быть подтверждено в следующем бюджете ЕС, который всё ещё находится на стадии обсуждения. По оценке Еврокомиссии, к 2035 году для оживления полупроводниковой промышленности блока потребуется €120 млрд совместных государственных и частных инвестиций.

Пакет мер по обеспечению технологического суверенитета также включает поощрение внедрения программного обеспечения с открытым исходным кодом, разработанного в ЕС, и дорожную карту по обеспечению устойчивой интеграции новых центров обработки данных и предприятий в сфере ИИ в энергетические сети блока. ЕС подчёркивает, что этот пакет мер не следует рассматривать как протекционизм. В документе говорится, что технологический суверенитет «не означает изоляцию, протекционизм или технологическую разобщённость».

Вирккунен признала, что создание альтернатив зарубежным технологиям будет длительным и сложным процессом. «80 % наших технологий поступает из-за пределов Европы, поэтому наращивание потенциала в этих секторах не произойдёт в одночасье». Медленные темпы изменений могут подорвать эффективность попыток сократить отставание от конкурентов.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Ожидалось, что предложения по обеспечению технологического суверенитета будут представлены ещё в марте, однако их принятие несколько раз откладывалось из-за сопротивления со стороны правительств государств — членов ЕС и критики со стороны наблюдательного совета союза. После публикации проекты документов должны будут пройти несколько раундов переговоров между правительствами стран ЕС и Европейским парламентом, прежде чем будут приняты. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Протекционистский подход ЕС рискует ещё больше обострить отношения с США и Китаем и может привести к дефициту критически важных технологий в Европе, а также к отчуждению торговых партнёров. Вашингтон уже критиковал европейское регулирование, которое считает дискриминационным по отношению к американским технологическим компаниям, например «Закон о цифровых услугах», и угрожал ответными мерами.

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Теги: евросоюз, еврокомиссия, суверенитет, технологии, полупроводники, искусственный интеллект
евросоюз, еврокомиссия, суверенитет, технологии, полупроводники, искусственный интеллект
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