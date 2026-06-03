Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame

Издательство Paradox Interactive и разработчики из британской студии The Chinese Room объявили дату выхода аддона The Flower & The Flame для вампирского ролевого экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

Напомним, расширение The Flower & The Flame (наряду с предыдущим, Loose Cannon) было анонсировано в преддверии выхода Bloodlines 2 на замену возмутившего фанатов Shadows & Silk. Релиз ожидался в третьем квартале 2026 года.

Как стало известно, The Flower & The Flame поступит в продажу уже через неделю, 10 июня, для всех целевых платформ Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Стоимость The Flower & The Flame не уточняется (Loose Cannon оценили в 919 рублей), однако DLC является частью сезонного пропуска (2139 рублей в российском Steam) и премиального издания основной игры (5479 рублей).

Игрокам The Flower & The Flame достанется роль знакомой по основной игре стильной и бессердечной Исабеллы Мур — примогена клана Тореадор. Героиня ищет свой путь в тенях заговора против Камарильи.

Обещают взгляд на события основного сюжета Bloodlines 2 с другой точки зрения, четыре новых квеста, влияние принятых решений на судьбу Исабеллы и элегантную боевую систему с уникальными способностями клана Тореадор.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Вместе с новым DLC игра получит летнее обновление (фоторежим, режим «Нуар» и не только), которое завершит пострелизную поддержку проекта.