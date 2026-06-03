Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Второе сюжетное дополнение к Vampire: Th...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame

Издательство Paradox Interactive и разработчики из британской студии The Chinese Room объявили дату выхода аддона The Flower & The Flame для вампирского ролевого экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

Источник изображений: Paradox Interactive

Источник изображений: Paradox Interactive

Напомним, расширение The Flower & The Flame (наряду с предыдущим, Loose Cannon) было анонсировано в преддверии выхода Bloodlines 2 на замену возмутившего фанатов Shadows & Silk. Релиз ожидался в третьем квартале 2026 года.

Как стало известно, The Flower & The Flame поступит в продажу уже через неделю, 10 июня, для всех целевых платформ Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Стоимость The Flower & The Flame не уточняется (Loose Cannon оценили в 919 рублей), однако DLC является частью сезонного пропуска (2139 рублей в российском Steam) и премиального издания основной игры (5479 рублей).

Игрокам The Flower & The Flame достанется роль знакомой по основной игре стильной и бессердечной Исабеллы Мур — примогена клана Тореадор. Героиня ищет свой путь в тенях заговора против Камарильи.

Обещают взгляд на события основного сюжета Bloodlines 2 с другой точки зрения, четыре новых квеста, влияние принятых решений на судьбу Исабеллы и элегантную боевую систему с уникальными способностями клана Тореадор.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Вместе с новым DLC игра получит летнее обновление (фоторежим, режим «Нуар» и не только), которое завершит пострелизную поддержку проекта.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3 станет «прологом» к будущему «Ведьмака»
Ролевой экшен Grim Dawn спустя 10 лет после релиза получит самое масштабное дополнение Fangs of Asterkarn — дата релиза уже известна
Первое сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 даст почувствовать себя шерифом вампиров — трейлер и дата выхода Loose Cannon
«Достойный наследник Dark Messiah of Might and Magic»: ролевой экшен Fatekeeper порадовал пользователей Steam, но не всех
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower
В один день с Control Resonant выйдет психологический хоррор Silent Hill: Townfall — с туманным островом конца 90-х и видом от первого лица
Теги: vampire: the masquerade — bloodlines 2, the chinese room, paradox interactive, ролевой экшен
vampire: the masquerade — bloodlines 2, the chinese room, paradox interactive, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Google выпустила мультимодальную ИИ-модель Gemma 4 12B, которая запустится прямо на ноутбуке
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники
Cybertruck спешит на помощь: провальный пикап Tesla поступил на службу в МЧС Казахстана
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие 6 ч.
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame 9 ч.
Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta управлял всем бизнесом пользователей 10 ч.
Meta в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника» 10 ч.
Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет 10 ч.
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout 11 ч.
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower 11 ч.
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam 11 ч.
Meta, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников 12 ч.
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость 12 ч.
Новая статья: ИИтоги мая 2026 г.: AI knows best, но это не точно 5 ч.
Wentai представила первый в мире блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond — AiBARZA Aldan-D1515 на 1300 Вт 6 ч.
Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет 6 ч.
Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal 7 ч.
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений 7 ч.
Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках 8 ч.
Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда 9 ч.
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания 11 ч.
Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake 11 ч.
Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК 11 ч.