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Tesla расширила зону обслуживания своих роботакси на всю территорию Остина

Прошло около года с того момента, как Tesla запустила сервис фирменных роботакси в столице Техаса, где расположена её собственная штаб-квартира и крупнейшее предприятие. Чтобы как-то обозначить торжественность момента, компания расширила территорию обслуживания роботакси на весь Остин.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

«Не требующие контроля со стороны человека роботакси теперь доступны на всей территории Остина», — отметила Tesla на своей странице в социальной сети X. До сих пор зона работы фирменных роботакси ограничивалась определёнными районами города и пригородной трассой до аэропорта, хотя с июня прошлого года территория постоянно расширялась, порой удваиваясь по площади на каждом этапе.

Хотя официальные власти Остина упоминают о 50 зарегистрированных в городе роботакси Tesla, ресурс Electrek продолжает настаивать, что по факту на линии одновременно находятся от 14 до 20 машин, и в последние месяцы их количество странным образом уменьшается. Ранее пассажирам приходилось ждать машину по 30 минут, а после расширения зоны обслуживания при сохранении прежней численности таксопарка периоды ожидания будут только увеличиваться. К слову, конкурирующая Waymo в Остине тоже эксплуатирует свои беспилотные такси, но их количество превышает 250 штук. В апреле Tesla запустила роботакси в Далласе и Хьюстоне, но по факту по ограниченным маршрутам в каждом из двух городов пока курсируют не более трёх машин.

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Теги: tesla, роботакси, автопилот, техас
tesla, роботакси, автопилот, техас
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