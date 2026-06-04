IPO компании SpaceX превратит Илона Маска в первого в мире долларового триллионера

Подготовка к IPO компании SpaceX, которая к настоящему времени превратилась в своего рода технологический конгломерат, идёт полным ходом, и параметры мероприятия уже позволяют понять, что её основатель Илон Маск (Elon Musk) номинально станет первым в истории долларовым триллионером.

Доля Илона Маска в капитале SpaceX с учётом цены размещения в $135 за одну акцию, как поясняет CNBC, будет оцениваться в $866,5 млрд на фоне общей капитализации $1,77 трлн. Если учесть, что текущая стоимость принадлежащих Илону Маску акций Tesla достигает $355 млрд, то в сумме личное благосостояние главы обеих компаний по итогам IPO SpaceX может перевалить за отметку в $1 трлн. По сути, Илон Маск станет первым в истории человечества долларовым триллионером. Сейчас издание Forbes оценивает его личное благосостояние в $826 млрд.

Впрочем, перевести в наличие свои акции SpaceX он быстро не сможет, поскольку доставшиеся ему ценные бумаги после IPO он не будет иметь права продавать на протяжении 366 дней. С одной стороны, столь крупный пакет акций позволит Маску контролировать более 82 % голосов при принятии стратегических решений в управлении SpaceX. С другой стороны, запрет на продажу акций в течение первого года позволит вселить в инвесторов уверенность в лояльности основателя компании. Непосредственно SpaceX при цене размещения $135 за акцию сможет привлечь на нужды своего развития $75 млрд по итогам IPO, но эта сумма может оказаться и выше. В ходе IPO существующие акционеры SpaceX не смогут продавать принадлежащие им акции компании.

Одновременно агентство Reuters выяснило, как проходили общественные слушания по выделению под строительство гигантской фабрики по выпуску чипов TeraFab участка земли в Техасе. Сейчас он занят преимущественно фермерскими угодьями, поэтому их владельцы в ходе общественных слушаний выразили свою озабоченность влиянием будущей стройки на свой образ жизни и источники заработка. Кто-то едва сдерживал слёзы, а среди противников строительства нашлись и те, кто назвал «световое загрязнение» одним из неприятных последствий индустриализации территории.

Примечательно, что SpaceX запросила льготы по налогу на имущество при реализации проекта минимальной стоимостью $55 млрд. Многие из местных жителей такие льготы сочли насмешкой, но сама компания утверждает, что налоговые поступления в местный бюджет всё равно увеличатся на 25 % при реализации проекта по строительству TeraFab. Кроме того, компания берёт на себя обязательства по компенсации возможного влияния на окружающую среду и созданию новых рабочих мест. Сумма инвестиций в проект может вырасти до $119 млрд, если всё пойдёт по плану. Напомним, глава тайваньской TSMC, которая тоже развивает в США свою производственную инфраструктуру, недавно иронично пожелал Илону Маску удачи в его попытках наладить самостоятельный выпуск передовых чипов в США без опыта деятельности в этой сфере.