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Baidu выведет на биржу своего разработчика ИИ-чипов стоимостью до $64 млрд

В самом начале текущего года стало известно о намерениях Baidu вывести на китайские фондовые площадки акции собственного подразделения Kunlunxin Technology, которое специализируется на разработке ИИ-чипов. Была даже подана соответствующая официальная заявка. От этих планов Baidu не отказывается и сейчас, надеясь вывести Kunlunxin на биржу до конца текущего года.

Источник изображения: Baidu

Источник изображения: Baidu

Это становится понятно, как отмечает The Wall Street Journal, со слов финансового директора Baidu Генри Хэ (Henry He), который дал интервью в минувшую среду. До конца текущего года Baidu собирается выделить в самостоятельную компанию Kunlunxin, после чего её акции поступят в продажу на китайских торговых площадках в Гонконге и Шанхае. Сторонние аналитики ожидают, что IPO состоится в третьем квартале текущего года.

Ещё в прошлом месяце началась техническая подготовка к этому двойному IPO, которое подразумевает размещение акций сразу в Шанхае и Гонконге. По оценкам аналитиков Morningstar, в ходе этого мероприятия Kunlunxin Technology может быть оценена в сумму от $51 до $63,8 млрд в пересчёте по текущему курсу. Материнская Baidu ожидает выраженного роста своей выручки на протяжении ближайших кварталов, поскольку этому будет способствовать высокий спрос на решения в сфере искусственного интеллекта.

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Теги: baidu, ии-чип, ipo, финансы, китайские производители
baidu, ии-чип, ipo, финансы, китайские производители
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