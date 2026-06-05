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AMD заявила, что ИИ-агенты разогрели спрос на многоядерные процессоры

На технологической конференции Bank of America интересы AMD представляла финансовый директор Джин Ху (Jean Hu), она смогла дать дополнительные комментарии по поводу текущей ситуации на процессорном рынке, которые не были раскрыты в прошлом месяце после публикации квартального отчёта. Популярность ИИ-агентов повышает спрос на процессоры с большим количеством ядер, как заметила она.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Спрос на центральные процессоры AMD сейчас заметно вырос. Как напомнила Джин Ху, по итогам первого квартала текущего года выручка от реализации серверных процессоров выросла в годовом сравнении более чем на 50 %, а во втором квартале ожидается прирост более на чем на 70 % относительно аналогичного периода прошлого года. Распространение ИИ-агентов поднимает спрос на процессоры с большим количеством ядер, по словам представительницы AMD: «Вы уже можете видеть, при работе с программными агентами — автономными потоками агентских данных, вам действительно требуется высокое быстродействие, процессоры с большим количеством ядер. Это приводит к росту средней цены реализации».

Другими словами, выручка от реализации центральных процессоров растёт не только из-за увеличения объёмов поставок, но и благодаря увеличению средней цены реализации. Это уже позволило AMD по итогам первого квартала занять 46,2 % рынка серверных процессоров именно в денежном выражении, по данным Mercury Research. В натуральном выражении, как уточнялось вчера, AMD претендует только на треть рынка серверных процессоров с x86-совместимой архитектурой. Джин Ху добавила, что AMD плотно сотрудничает с TSMC в сфере производства своих чипов, и старается максимально удовлетворять спрос, но дефицит вряд ли удастся быстро устранить. Например, сейчас уже идут обсуждения по поводу поставок процессоров в 2027 году и в более поздние сроки.

Попутно Джин Ху подчеркнула, что ускорители AMD Instinct MI450 готовятся к выходу на рынок в соответствии с ранее намеченным графиком. В виде образцов они уже предоставляются клиентам компании, а официальный вывод на рынок намечен на третий и четвёртый квартал этого года. Сотрудничеством с Meta и OpenAI компания AMD весьма довольна, обе компании строят на 2027 год прогнозы, которые превосходят собственные ожидания AMD.

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Теги: amd, amd epyc, процессоры, ии
amd, amd epyc, процессоры, ии
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