Илон Маск обсудит с ASML планы по строительству предприятия TeraFab по выпуску чипов

Нидерландская компания ASML, которая является ведущим поставщиком литографических сканеров для производства чипов, решила пригласить Илона Маска (Elon Musk) на закрытую технологическую конференцию, чтобы тот дистанционно обсудил на ней вопросы, связанные с планами по строительству предприятия TeraFab.

Как известно, под этим названием в марте было представлено совместное предприятие SpaceX и Tesla по производству передовых чипов для вычислительной инфраструктуры ИИ, которое расположится в Техасе. Во второй половине апреля Маск сообщил, что TeraFab сможет использовать технологию Intel 14A для производства чипов. Недавно появились данные о том, что проект стоимостью не менее $55 млрд претендует на освобождение от налога на собственность.

Агентство Bloomberg уточнило, что руководство ASML договорилось об участии Маска в закрытой технологической конференции, в ходе которой он обсудит с персоналом компании свои планы по строительству и оснащению оборудованием TeraFab. Сейчас, в условиях серьёзного дефицита производственных мощностей, заказы на оборудование ASML распределены на несколько лет вперёд, и потенциальному триллионеру наверняка придётся воспользоваться даром убеждения в полной мере, чтобы склонить нидерландского поставщика к активному сотрудничеству. В кратком пояснении источника упоминается, что Маск в ходе конференции «поделится своим представлением об ИИ, робототехнике, космосе и производстве полупроводниковых компонентов». Руководство ASML уже обсудило с Маском его планы по строительству TeraFab.

Проект неизбежно будет зависеть от благосклонности ASML, поскольку Маск собирается выпускать на предприятии такое количество чипов для ИИ, которого хватало бы для ежегодного ввода в строй 1 тераватта вычислительных мощностей. Представители ASML добавили, что к сотрудничеству с Маском в рамках проекта TeraFab подключатся и другие известные компании. По мнению основателя SpaceX, полупроводниковая промышленность развивается слишком медленно для удовлетворения потребностей его компаний в чипах.