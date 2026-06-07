Tesla не теряет надежды наделить Roadster реактивной тягой и откладывает демонстрацию до августа как минимум

Представленный почти девять лет назад электрический спорткар Tesla Roadster второго поколения превратился в рекордный «долгострой», поскольку его производство до сих пор не налажено, хотя с потенциальных покупателей компания всё это время исправно брала деньги в качестве предоплаты. Новые сроки предполагают, что демонстрация машины состоится не ранее августа.

Об этом, что характерно, сообщает Electrek со ссылкой на The Information. Утверждается, что демонстрация спорткара Roadster второго поколения состоится в Техасе, но необходимость довести до ума обещанную Илоном Маском (Elon Musk) систему реактивной тяги вынуждает компанию отложить это мероприятие как минимум до августа текущего года. Как изначально планировал глава Tesla, система реактивных сопел позволит машине не только ускоряться на прямой, но даже эффектнее проходить виражи и на некоторое время отрываться от земли в полёте.

В ноябре прошлого года Маск начал пытаться назначить точную дату демонстрации Roadster второго поколения. Сперва в этом качестве упоминалось 1 апреля 2026 года, позже рубеж сместился к концу мая или начале июня, но как можно судить сейчас, презентация так и не состоялась. Теперь, если верить новым данным осведомлённых источников, сроки смещаются на август текущего года или более поздний срок. Заметим, что в момент формального анонса в ноябре 2017 года предполагалось, что серийное производство нового Roadster начнётся в 2020 году, но потом оно постоянно откладывалось.

Утверждается, что прототип реактивной системы A71 для Tesla Roadster инженеры SpaceX продемонстрировали Маску в конце апреля. Ею будут наделяться лишь избранные экземпляры спорткара. По словам главы Tesla, которые звучали ещё в 2018 году, система реактивной тяги позволит сократить время разгона до 100 км/ч до 1,1 секунды. Заметим, что китайский производитель роботов-пылесосов Dreame подобную идею тоже взял на вооружение, и для своего гиперкара заявил даже более активное ускорение до 100 км/ч.