Сотня за секунду: Dreame показала гиперкар с реактивными ускорителями и твердотельной тяговой батареей

Илон Маск (Elon Musk) ещё в прошлом десятилетии, рассуждая об эволюционном развитии спорткара Tesla Roadster, предложил оснастить машину реактивными соплами, которые позволяли бы не только быстрее набирать скорость, но и быстрее проходить повороты. Воплотить идеи Маска в жизнь на практике оказалась готова китайская Dreame, известная своими роботами-пылесосами.

Источник изображений: Dreame, CarNewsChina

Стремление Dreame стать производителем электрических гиперкаров уже не раз подтверждалось демонстрацией не только эскизов, но и натурных прототипов. На CES 2026 в Лас-Вегасе был продемонстрирован концепт Nebula Next 01, которому полагалась силовая установка мощностью 1903 л.с., обеспечивающая время разгона до 100 км/ч не более 1,8 секунды. Судя по предварительным характеристикам новой модификации Nebula Next 01 Jet Edition, сократить это время вдвое до 0,9 секунды Dreame готова за счёт интеграции в заднюю часть гиперкара двух реактивных сопел.

По традиции, Dreame провела презентацию гиперкара за пределами родного Китая — в Калифорнии. По имеющимся данным, система реактивной тяги способна в пределе выдавать 100 килоньютонов и отличается временем реакции не более 150 мс, позволяя придавать машине впечатляющее кратковременное ускорение. Саму по себе идею использования реактивных двигателей для разгона автомобилей нельзя назвать новой, она уже десятилетиями используется при покорении рекордов скорости на специальных полигонах, но Dreame замахнулась на её реализацию в потребительском секторе.

Из более приземлённых свойств Nebula Next 01 Jet Edition можно отметить наличие твердотельной тяговой батареи сульфидного типа, которая обеспечивает плотность хранения энергии более 450 Вт‧ч/кг. Для спортивных машин важна низкая масса, поэтому именно твердотельная батарея позволит обеспечить запас хода свыше 550 км при относительно небольшой массе самого аккумулятора. Сейчас технология производства твердотельных аккумуляторов в исполнении Dreame находится на этапе подготовки к массовому выпуску.

Гиперкар Dreame будет использовать систему рулевого управления «по проводам» без прямой механической связи между рулевым колесом и передними колёсами. Она обеспечит 14 степеней свободы и время реакции не более 1 мс. Помимо улучшения манёвренности, такая система рулевого управления позволит сохранять стабильность траектории при внезапном разрушении одной из шин.

Бортовая система автопилота будет полагаться, помимо прочего, на лидар DHX1 с разрешающей способностью 4320 строк и полноцветным восприятием в качестве 4K. Датчик такого типа позволяет распознавать объекты на удалении до 600 метров, на расстоянии 400 м он определяет объекты с отражающей способностью всего 10 %, а мелких животных обнаруживает на расстоянии от 280 до 300 метров. Похоже, создателем лидара с возможностью полноцветного восприятия объектов в данном случае является компания Hesai.

Материалы по теме
Volkswagen представил электромобиль ID. Polo по цене от €25 000
Dreame показала спортивный кроссовер Nebula Next 01X и пообещала оснастить его твердотельной тяговой батареей
Dreame показала на CES 2026 свой первый спорткар — 1903 л.с. и до 100 км/ч за 1,8 секунды
Dreame представит свой первый электромобиль на CES 2026 в Лас-Вегасе
Акции Qualcomm взлетели на слухах о разработке ИИ-смартфона OpenAI
ИИ вдвое ускорит разработку новых автомобилей — дизайн и аэродинамика теперь считаются за минуты
Теги: гиперкар, электромобиль, dreame, спорткар
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.