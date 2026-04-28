Сотня за секунду: Dreame показала гиперкар с реактивными ускорителями и твердотельной тяговой батареей

Илон Маск (Elon Musk) ещё в прошлом десятилетии, рассуждая об эволюционном развитии спорткара Tesla Roadster, предложил оснастить машину реактивными соплами, которые позволяли бы не только быстрее набирать скорость, но и быстрее проходить повороты. Воплотить идеи Маска в жизнь на практике оказалась готова китайская Dreame, известная своими роботами-пылесосами.

Стремление Dreame стать производителем электрических гиперкаров уже не раз подтверждалось демонстрацией не только эскизов, но и натурных прототипов. На CES 2026 в Лас-Вегасе был продемонстрирован концепт Nebula Next 01, которому полагалась силовая установка мощностью 1903 л.с., обеспечивающая время разгона до 100 км/ч не более 1,8 секунды. Судя по предварительным характеристикам новой модификации Nebula Next 01 Jet Edition, сократить это время вдвое до 0,9 секунды Dreame готова за счёт интеграции в заднюю часть гиперкара двух реактивных сопел.

По традиции, Dreame провела презентацию гиперкара за пределами родного Китая — в Калифорнии. По имеющимся данным, система реактивной тяги способна в пределе выдавать 100 килоньютонов и отличается временем реакции не более 150 мс, позволяя придавать машине впечатляющее кратковременное ускорение. Саму по себе идею использования реактивных двигателей для разгона автомобилей нельзя назвать новой, она уже десятилетиями используется при покорении рекордов скорости на специальных полигонах, но Dreame замахнулась на её реализацию в потребительском секторе.

Из более приземлённых свойств Nebula Next 01 Jet Edition можно отметить наличие твердотельной тяговой батареи сульфидного типа, которая обеспечивает плотность хранения энергии более 450 Вт‧ч/кг. Для спортивных машин важна низкая масса, поэтому именно твердотельная батарея позволит обеспечить запас хода свыше 550 км при относительно небольшой массе самого аккумулятора. Сейчас технология производства твердотельных аккумуляторов в исполнении Dreame находится на этапе подготовки к массовому выпуску.

Гиперкар Dreame будет использовать систему рулевого управления «по проводам» без прямой механической связи между рулевым колесом и передними колёсами. Она обеспечит 14 степеней свободы и время реакции не более 1 мс. Помимо улучшения манёвренности, такая система рулевого управления позволит сохранять стабильность траектории при внезапном разрушении одной из шин.

Бортовая система автопилота будет полагаться, помимо прочего, на лидар DHX1 с разрешающей способностью 4320 строк и полноцветным восприятием в качестве 4K. Датчик такого типа позволяет распознавать объекты на удалении до 600 метров, на расстоянии 400 м он определяет объекты с отражающей способностью всего 10 %, а мелких животных обнаруживает на расстоянии от 280 до 300 метров. Похоже, создателем лидара с возможностью полноцветного восприятия объектов в данном случае является компания Hesai.