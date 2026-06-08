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Apple представила visionOS 27 с поддержкой Siri AI и изогнутых окон

Компания Apple представила visionOS 27 — новую версию операционной системы для гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. Как и другие представленные сегодня операционные системы для продуктов Apple новая visionOS 27 включая обновлённого голосового помощника Siri AI и новое специальное приложение Siri. Используя Vision Pro, можно с помощью визуального интеллекта задавать Siri вопросы «о чём угодно в физическом или цифровом пространстве».

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Бета-версия visionOS 27 для разработчиков доступна с сегодняшнего дня, а публичная бета-версия появится в следующем месяце. Полноценный запуск visionOS 27 состоится осенью. Apple заявляет, что Siri AI появится в бета-версии позже в этом году и первоначально будет поддерживать только английский язык. В отличие от Siri AI на iPhone и iPad, она будет доступна с момента запуска в ЕС без задержки.

Новая visionOS 27 добавит возможность использования сделанных пользователем панорамных изображений в качестве виртуальных иммерсивных сцен и окружений. По словам Apple, новая операционная система позволяет Vision Pro «до трёх раз быстрее» подключаться к Wi-Fi, а добавление поддержки «сверхмалого» размера виджетов расширит возможности кастомизации цифрового пространства. При получении уведомлений на Vision Pro пользователи смогут разворачивать их, просто взглянув на них. Центр управления в visionOS 27 также получил обновлённый внешний вид и три отдельных раздела: уведомления и воспроизведение, основные элементы управления и окружения.

В visionOS 27 также добавлена поддержка изогнутых окон, которые приближают края контента к пользователю, не занимая при этом лишнего пространства. Первыми приложениями с поддержкой изогнутых окон станут Safari, Freeform и Multiview на Apple TV.

В прошлогоднем обновлении visionOS была добавлена поддержка игровых контроллеров PS VR2, прокрутка без помощи рук с использованием функции «Прокрутка взглядом», возможность разблокировки iPhone во время использования Vision Pro, поддержка ретрансляции звонков с iPhone и улучшенная версия 3D-аватаров Apple Persona. Также были представлены пространственные виджеты, которые остаются в любой точке физического пространства, где пользователь их «размещает».

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Теги: visionos 27, vision pro, операционная система, apple, siri, ии
visionos 27, vision pro, операционная система, apple, siri, ии
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