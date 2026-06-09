Глава ASML выступил против жёсткого импортозамещения в полупроводниковой отрасли

В этом месяце нидерландская ASML стала самой дорогой европейской компанией, и этот статус даёт ей шанс формировать мнение, к которому могут прислушаться даже власти Европы. Последние руководство ASML призвало не усердствовать с импортозамещением и поменьше вмешиваться в цепочки поставок в полупроводниковой отрасли. Европейская промышленность в этой сфере не так развита, чтобы позволить себе суверенитет.

Своими комментариями на близкие темы поделился в интервью Financial Times генеральный директор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet), занимающий эту должность с позапрошлого года. По его словам, вмешиваться в цепочки поставок можно, только располагая собственными, а у Европы пока с этим есть определённые проблемы. ASML только 1 % выручки получает от реализации продукции европейским клиентам, тогда как примерно 80 % её выручки поступает из Азии. Именно там сосредоточены основные мощности по производству чипов, которым требуется литографическое оборудование ASML.

Власти ЕС недавно выступили с инициативой по усилению регулирования в сфере поставок чипов, наделив себя полномочиями по вмешательству в логистику чипов в условиях экстраординарного характера. Кроме того, власти региона желают укрепить местную полупроводниковую промышленность. Чтобы покупать что-то европейское, нужно им располагать, как пояснил Кристоф Фуке. Для развития местного производства долю регионального выпуска чипов нужно довести хотя бы до 18 % мирового, по его словам — до уровня соотношения ВВП. Кроме того, важно не создавать условий ведения бизнеса, которые вынуждали бы перспективные компании переезжать за пределы Европы.

Сама ASML готова расширять производство оборудования в Европе, она только в этом году увеличит объёмы выпуска передовых EUV-систем в полтора раза. При этом строительство новой фабрики в ЕС требует не менее четырёх лет из-за бюрократии и прочих препон. Попутно нужно готовить квалифицированных работников и наращивать поставки компонентов через партнёров, на это тоже уходит время.

Уже владеющая акциями стартапа Mistral и немецкого производителя оптических систем Zeiss, компания ASML готова и дальше выступать в роли инвестора, покупая активы не только своих поставщиков, но и сторонних компаний. Впрочем, для повышения активности в этой сфере ASML сначала должна укрепить своё финансовое положение, по словам генерального директора.