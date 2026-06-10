Монумент триумфа: фанаты обрушили серверы Destiny 2 на релизе последнего обновления в знак протеста против окончания поддержки

Фанаты условно-бесплатного онлайн-шутера Destiny 2 от принадлежащей Sony студии Bungie массово вернулись в игру на фоне выхода последнего контентного обновления — «Монумент триумфа» (Monument of Triumph).

На площадке Steam финальный патч привлёк в Destiny 2 более 167,8 тыс. одновременных игроков — это лучший результат для проекта со времён релиза дополнения The Final Shape (314 тыс. человек) два года назад.

Для сравнения: пиковый онлайн эвакуационного шутера Marathon, который Bungie предпочла поддерживать вместо Destiny 2, за прошедшие сутки в Steam достиг лишь 19,7 тыс. человек. Примечательно, что до 11 июня игра доступна бесплатно.

Вскоре после «Монумента триумфа» серверы Destiny 2 не выдержали наплыва пользователей — при попытке войти игра начала выдавать ошибку подключения. Для многих фанатов этот момент стал триумфом.

Таким образом сообщество решило доказать Sony и руководству Bungie, что у Destiny 2 даже спустя девять лет после релиза есть значительная аудитория и что игру и франшизу в целом не следует забрасывать.

Запущенная вскоре после анонса «Монумента триумфа» петиция с призывом к Sony одобрить разработку Destiny 3 к моменту публикации собрала на сайте Change.org уже более 375 тыс. подписей.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), Bungie пока не планирует приступать к созданию Destiny 3, в том числе из-за денежного вопроса — разработка триквела рискует обойтись в $500 млн.