Фанаты призвали Sony сделать Destiny 3 — петицию поддержали больше 180 тысяч человек

Недавний анонс последнего обновления для условно-бесплатного онлайн-шутера Destiny 2 от принадлежащей Sony студии Bungie не оставил фанатов равнодушными. Более 180 тыс. игроков высказались в пользу продолжения серии.

Напомним, на прошлой неделе Bungie объявила, что 9 июня для Destiny 2 выйдет последнее контентное обновление. Окончание поддержки студия мотивировала началом работы над следующими играми.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), в Bungie ведутся подготовительные работы по нескольким играм (в том числе во франшизе Destiny), но ни одна до сих пор не получила одобрения — Destiny 3 среди них нет.

Как подметили в издании IGN, на портале Change.org набирает популярность петиция с призывом к Sony одобрить разработку Destiny 3 — на момент публикации под инициативой подписалось уже больше 181 тыс. человек.

По мнению автора, триквел не только утолит страсть игроков к приключениям, новым историям и новаторскому геймплею, но и расширит границы этой вселенной: «Верим в потенциал Destiny 3 вдохновить новое поколение геймеров».

В редакции IGN напоминают, что, несмотря на пользовательский ажиотаж, подобные петиции редко оборачиваются реальными изменениями. Поэтому Destiny 3 вполне может остаться несбыточной мечтой фанатов.

Сейчас Bungie занята развитием научно-фантастического эвакуационного шутера Marathon. Игра не оправдала надежд Sony по продажам (1,2 млн копий за три недели), но платформодержатель надеется на светлое будущее.