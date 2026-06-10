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Музыканты подали в суд на Google за обучение ИИ-модели Lyria на их песнях на YouTube

Группа независимых музыкантов, публикующих свою музыку на YouTube, подала судебный иск против Google, обвинив компанию в несанкционированном использовании их произведений для обучения музыкальной модели искусственного интеллекта Lyria 3. В ответ Google направила ходатайство об отклонении иска.

Источник изображения: Zulfugar Karimov/Unsplash

Источник изображения: Zulfugar Karimov/Unsplash

В своём ходатайстве компания сослалась на то, что обвинения строятся на неподтвёржденных гипотезах, а базовые условия сервиса допускают подобную работу с загружаемыми файлами. В документе подчёркивается, что при размещении материалов на YouTube истцы автоматически согласились с действующим пользовательским соглашением. Данные правила предоставляют видеохостингу широкую лицензию, включающую право на «воспроизведение, распространение и создание производных работ [на основе контента]». Как отмечает The Verge, позиция защиты сводится к тому, что даже если факт использования конкретных композиций будет доказан, эти действия находились в рамках предоставленных авторами полномочий.

Ранее руководство платформы уже открыто заявляло об использовании пользовательского контента для развития технологий машинного обучения. В апреле 2024 года в интервью изданию Bloomberg генеральный директор YouTube Нил Мохан (Neal Mohan) сообщил, что часть роликов используется внутри компании для тренировки таких моделей, как Gemini. Позднее Google также подтвердила телеканалу CNBC применение базы видеохостинга для обучения видеогенератора Veo, однако официальных заявлений касательно модели Lyria до сих пор не поступало.

На фоне ожидающего рассмотрения иска отказ от прямых публичных заявлений об использовании музыкальных материалов для обучения Lyria оценивается как правовая стратегия и в определённой степени осторожность, что позволяет компании минимизировать репутационные риски и не создавать дополнительных прецедентов до вынесения окончательного решения суда.

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Теги: google, youtube, ии, аудио
google, youtube, ии, аудио
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