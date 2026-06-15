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Власти США заподозрили Китай в несанкционированном доступе к модели Mythos компании Anthropic

Белый дом подозревает, что связанная с Китаем группа могла получить доступ к ИИ-модели Mythos компании Anthropic. По сообщению The Verge со ссылкой на Semafor, эти опасения стали одним из факторов, повлиявших на решение США о введении экспортных ограничений в отношении Mythos.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Официального подтверждения от Белого дома этой информации не поступало. В своём посте в соцсети X Дэвид Сакс (David Sacks) — советник президента, также не упоминал в этом контексте Китай. Вместо этого он обратил внимание на якобы существующую возможность взлома моделей Fable и Mythos — утверждение, которое Anthropic впоследствии опровергла.

Компания не ответила на запрос о комментариях по поводу публикации Semafor. Однако её представитель сообщил изданию, что в ходе дискуссий с правительством США о контроле за экспортом тема Китая не поднималась. Если факт доступа китайской группы к Mythos подтвердится, это станет уже не первым инцидентом, касающимся этой модели, и также может создать, как пишет The Verge, угрозу национальной безопасности, включая возможность обратной разработки модели через дистилляцию.

Напомним, Anthropic неоднократно заявляла, что Mythos слишком опасен для публичного использования, однако, по данным Semafor, участники сообщества в Discord имели доступ к модели в течение двух недель до того, как Anthropic обнаружила взлом и отключила её.

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Теги: mythos, anthropic, китай, сша, ии
mythos, anthropic, китай, сша, ии
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