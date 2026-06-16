Стоимость SpaceX перевалила за $2,7 трлн — Amazon уступила ей место пятой самой дорогой компании в мире

SpaceX обогнала Amazon и стала пятой по стоимости компанией в мире после того, как её акции подорожали в понедельник на 20 % и продолжили свой рост более чем на 8 % в начале торгов во вторник. Рыночная капитализация компании перевалила за $2,7 трлн.

Вчера SpaceX воспользовалась опционом на дополнительное размещение акций в рамках IPO, что позволило продать ещё 83,3 млн ценных бумаг, а сумма привлечённых компанией средств выросла до $85,7 млрд. За первые два дня торгов розничные трейдеры купили столько же акций SpaceX, сколько за всю предшествующую неделю на всём фондовом рынке США, что несколько ослабило опасения по поводу способности рынка поглотить настолько крупное IPO.

Сегодняшний всплеск цены акций произошёл после объявления SpaceX о приобретении стартапа по разработке программного обеспечения для ИИ Cursor с оплатой акциями на сумму $60 млрд. SpaceX впервые объявила о сотрудничестве с Cursor в апреле, на фоне заявления Илона Маска (Elon Musk) о том, что его компания по разработке искусственного интеллекта xAI, ставшая частью SpaceX, «была построена неправильно с первого раза» и будет перестроена «с нуля».

SpaceX удалось опередить Amazon по рыночной капитализации несмотря на то, что Amazon в 2025 году получила прибыль в размере $78 млрд при выручке в $717 млрд, в то время как SpaceX понесла убытки в размере $4,9 млрд при выручке в $18,7 млрд. Однако SpaceX недавно добавила новые источники дохода в виде сделок по аренде вычислительных ресурсов с Anthropic и Google, и с момента выхода на биржу увеличила свою оценку на $1 трлн.