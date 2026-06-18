Подорожав на 40 % после IPO, акции SpaceX к четвергу прекратили свой рост

Первые торговые сессии с участием акций SpaceX демонстрировали рост курса на десятки процентов, но к четвергу динамика себя исчерпала, как отмечает CNBC. На предварительных торгах в США курс акций этого эмитента не продемонстрировал роста. Всего с момента первичного размещения они подорожали на 42 %.

Ещё в среду наметилась небольшая коррекция, в результате которой курс акций SpaceX опустился на 5 %, а на предварительных торгах в четверг он вырос всего на 0,3 % до $195,45 за акцию. В любом случае, дебютное ралли позволило SpaceX стать пятой по величине капитализации компанией в мире, обойдя Amazon. Уже после IPO аэрокосмическая компания Маска объявила о вхождении в состав совета директоров его давнего компаньона Рулофа Боты (Roelof Botha). Он станет независимым директором и членом комитета по аудиту, а также восьмым членом этого органа правления, который возглавляет сам Илон Маск (Elon Musk) в качестве председателя.

Маск контролирует более 82 % голосов в SpaceX, поэтому совет директоров и прочие акционеры не могут реально влиять на стратегию компании, но это как раз и выгодно основателю компании, который не любит, когда с ним спорят. В воскресенье Илон Маск на своей странице в социальной сети X заявил, что SpaceX к 2030 году вполне может увеличить ежегодную выручку до $1 трлн.