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Операция «Откат»: ранние инвесторы стартапа Manus вернут Цукербергу $2 млрд за заблокированную Китаем сделку

Американский гигант соцсетей Meta в конце минувшего года изъявил желание купить сингапурский стартап в области агентов искусственного интеллекта Manus и даже начал процесс поглощения, выплатив $2 млрд, но затем китайские власти заблокировали сделку. Теперь первые инвесторы компании хотят выкупить её у Meta обратно, передаёт The Information.

Источник изображения: Manus

Источник изображения: Manus

В начале прошлого года сингапурский стартап Manus претендовал на лавры «второго DeepSeek» — компания добилась значительных успехов в разработке агентов искусственного интеллекта, во многом опередив американских конкурентов, которые только начинали осваивать это направление.

В конце 2025 года о поглощении Manus договорился гигант соцсетей Meta, который заплатил за неё $2 млрд. Учитывая непростые отношения Вашингтона с Пекином, Manus предстояло порвать отношения с китайскими инвесторами и клиентами. Meta начала интегрировать технологии Manus в свои внутренние системы, но впоследствии выяснилось, что китайские власти заблокировали сделку — дошло до того, что основатели стартапа оказались невыездными в Китае.

Meta не стала противостоять воле Пекина и начала процедуру по отмене сделки. Компания стала возвращать инвесторам их активы, а решения Manus удалили из внутренних систем Meta. После этого её отделили в самостоятельную единицу. Теперь же первоначальные инвесторы Manus приняли решение выкупить компанию у Meta за те же $2 млрд, сообщил ресурс The Information со ссылкой на два осведомленных источника. Решение было принято в ответ на распоряжение китайских властей об отмене сделки.

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Теги: me, manus, поглощение
me, manus, поглощение
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