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Epic Games пообещала, что ИИ в Unreal Engine 6 «изменит создание игр» и «сократит рутину» у разработчиков

Вчера на мероприятии State of Unreal в Чикаго Epic Games подробно рассказала о своём игровом движке следующего поколения Unreal Engine 6, который, по её словам, будет активно интегрировать генеративные модели ИИ, чтобы позволить разработчикам «быстрее создавать контент, сохраняя при этом необходимый творческий контроль». По словам Epic Games, UE6 направлен на «эволюцию» подхода разработчиков к выпуску и эксплуатации игр.

Источник изображения: Epic Games

Источник изображения: Epic Games

Тремя главными особенностями Unreal Engine 6 станут переход к модели программирования игрового процесса Verse, обеспечение переносимости и совместимости контента и кода между играми, а также интеграция моделей искусственного интеллекта. UE6 обеспечит интеграцию с моделями ИИ, которые будут действовать как «множители креативности и производительности», позволяя командам «сосредоточить свои усилия на основных творческих и технических задачах разработки, а не тратить время на трудоёмкие ручные задачи».

По словам представителя Epic Games, подход компании к UE6 значительно отличается от разработки UE4 и UE5. В течении ближайших двух лет UE6 объединит в единый продукт два основных направления разработки — UE5 и Unreal Editor для Fortnite. «UE6 продолжит делать то, что вы хотите от Unreal Engine. Рендеринг будет постоянно улучшаться. Время обработки данных сократится. Циклы итераций станут более эффективными. Мобильные приложения будут становиться всё более функциональными», — говорится в сообщении компании.

В ходе презентации Epic продемонстрировала, как большие языковые модели могут использоваться непосредственно с Unreal Engine для генерации контента. Во время демонстрации компания использовала окно подсказок Claude для обустройства виртуальной квартиры, запрашивая предметы, которые затем извлекались из библиотеки ресурсов. Было показано, как можно менять освещение в городской сцене, попросив ИИ изменить время суток или используя статическую фотографию в качестве эталона.

Epic подчеркнула, что разработчики будут иметь полный контроль над своими творениями и смогут вручную изменять результаты. Компания показала и другие способы ускорить разработку с помощью ИИ, включая «настройку уровней, риггинг персонажей, системы частиц, скиннинг весов костей, а также настройку освещения».

«Наша цель для UE6 — значительно сократить рутинную работу по созданию контента, чтобы оставить больше времени для творческого поиска и увеличить количество итераций, которые команда может сделать для улучшения своего контента, — говорится в сообщении Epic Games. — UE6 будет поставляться с инструментами и рабочими процессами, где вы сможете использовать свои любимые модели, проверенные в ходе внутренней разработки и в UEFN».

Epic Games планирует выпустить Unreal Engine 6 в ранний доступ к концу 2027 года.

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Теги: epic games, unreal engine 4, unreal engine 5, unreal engine 6, искусственный интеллект
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