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Акции Intel выросли на 10 % на фоне публикации Трампа о сделке по производству чипов для Apple

Акции Intel взлетели на 10 % в четверг после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что Apple согласилась сотрудничать с производителем чипов в разработке и выпуске своих процессоров. Intel не прокомментировала это сообщение, пишет Yahoo Finance.

Заявление Трампа последовало за более ранним сообщением издания The Wall Street Journal о том, что две компании достигли предварительного соглашения, согласно которому Intel будет производить чипы для производителя iPhone.

В записке для инвесторов аналитик компании Bernstein Стейси Расгон (Stacy Rasgon) предположила, что сотрудничество между двумя компаниями, скорее всего, будет касаться «небольших объёмов производства, менее критичных компонентов», добавив: «Intel, конечно, придётся доказать свою состоятельность, прежде чем получить более существенные заказы, но первый шаг всегда самый сложный, так что, по крайней мере, они, похоже, делают этот шаг». В прошлом Apple использовала чипы Intel в своих ноутбуках и настольных компьютерах, но позже отказалась от Intel в пользу разработки собственных процессоров.

Новость о сделке между двумя компаниями появилась на фоне сообщения о том, что Intel произведёт 3 миллиона тензорных процессоров (TPU) для Google, а Nvidia изучает возможность использования мощностей Intel для производства собственных чипов. Ранее на этой неделе Intel также объявила о старте опытного производства по новейшему техпроцессу 18A-P, что является шагом к полномасштабному серийному выпуску. Как отмечает Yahoo Finance, последние шаги компании являются частью более масштабных усилий Intel по реорганизации своего бизнеса, начатых ещё при предыдущем генеральном директоре Пэте Гелсингере (Pat Gelsinger). Нынешний генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) продолжил эту работу, сокращая расходы и стимулируя подразделение компании по производству микросхем к заключению сделок по выпуску чипов для сторонних клиентов.

Данная инициатива получила своевременный импульс благодаря буму искусственного интеллекта и неспособности тайваньской компании TSMC обеспечить достаточные мощности для всех своих клиентов. Крупнейший в мире производитель микросхем производит процессоры для таких компаний, как Nvidia, Apple, AMD и множества других. Однако огромный спрос на чипы вынудил компании, не имеющие собственных производственных мощностей, искать альтернативных производителей, таких как Intel.

Сама Intel также получила выгоду от возросшего спроса на центральные процессоры, связанного с глобальным развитием ИИ. Эти чипы становятся все более важными в отрасли, поскольку компании, занимающиеся ИИ, все больше ориентируются на выпуск агентных ИИ или цифровых помощников, способных выполнять задачи от имени пользователя. Для этих целей агентным ИИ требуются мощности центральных процессоров, в частности, встроенных в них нейродвижков (NPU).

Графические процессоры по-прежнему играют центральную роль в центрах обработки данных ИИ, но по мере того, как ИИ-агенты начинают выполнять все больше операций, они будут полагаться на центральные процессоры для выполнения запросов пользователей.

Все эти изменения совокупно способствовали резкому росту акций Intel более чем на 250 % с начала года и на 500 % за последние 12 месяцев.

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Теги: intel, apple, акции, финансовые новости
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