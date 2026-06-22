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AMD добавила официальную поддержку апскейлера FSR 4.1 видеокартам Radeon RX 7000

AMD официально выпустила технологию масштабирования FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 7000 (архитектура RDNA 3) и подтвердила будущее добавление поддержки этой технологии для встроенных графических процессоров на архитектурах RDNA 3 и RDNA 3.5. До этого поддержка апскейлера FSR 4.1 была реализована только для видеокарт серии Radeon RX 9000 (архитектура RDNA 4).

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

По словам AMD, технология FSR 4.1 стала доступно миллионам игроков в более чем 300 играх. Компания заявляет, что в настоящее время эта технология поддерживается более чем миллиардом устройств по всему миру, включая консоли, портативные устройства, настольные графические процессоры и APU.

Объявление также подтверждает, что поддержка FSR 4.1 встроенной графикой RDNA 3 и RDNA 3.5 гибридных процессоров по-прежнему входит в планы AMD. Компания заявляет, что для реализации этой поддержки разрабатывает «облегчённые модели машинного обучения», тем самым подтверждая, что для встроенной графики потребуется отдельная модель, а не та же, что используется в дискретных видеокартах Radeon RX 7000.

В мае AMD пообещала, что поддержка апскейлера FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 7000 станет доступна в июле, а поддержка технологии видеокартами Radeon RX 6000 (архитектура RDNA 2) запланирована на начало 2027 года. Таким образом компания не только сдержала часть обещания, но и сделала это раньше планируемого срока.

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Теги: amd, amd radeon, fsr 4.1, radeon rx 7000, видеокарты, масштабирование, 3d-графика
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