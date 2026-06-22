Эксперт Digital Foundry прояснил тайну «вампирского» колеса обозрения из GTA VI

Тайна «вампирского» колеса обозрения из недавнего ролика со взглядом на закатный Вайс-Сити из криминального боевика с открытым миром GTA VI привлекла внимание даже экспертов Digital Foundry.

Напомним, 8-секундное видео с официального сайта Rockstar Games впечатлило фанатов детализацией, однако демонстрировало как минимум одну странность — колесо обозрения на дальнем плане не отражалось в воде.

По мнению специалиста Digital Foundry Томаса Моргана (Thomas Morgan), который посвятил теме отдельный материал на сайте издания, феномен объясняется особенностями конфигурации трассировки лучей в GTA VI.

Морган допустил, что ради экономии ресурсов Rockstar настроила рейтрейсинг в GTA VI таким образом, чтобы система различала и исключала объекты из прохода трассировки лучей на основе иерархии ограничивающих объёмов (BVH).

«Одно это могло бы объяснить нехватку отражения у колеса обозрения. Это объект на схожем отдалении с соседними зданиями, и, тем не менее, он, по-видимому, не помечен для отражения при использовании трассировки лучей», — заявил Морган.

Как подметил Морган, полностью ситуация с конфигурацией трассировки лучей в GTA VI прояснится лишь на релизе. Эксперт Digital Foundry не исключает появление отражения колеса обозрения в финальной версии игры.

GTA VI выйдет 19 ноября только на PS5, Xbox Series X и S — предзаказы стартуют 25 июня. Потенциальная утечка цен на разные издания игры напугала игроков, но инсайдер billbil-kun прояснил ситуацию.