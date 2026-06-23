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Valve: производители памяти больше не торгуются — они просто выставляют условия

Valve объявила официальную розничную цену на стационарный игровой ПК Steam Machine, и она оказалась немаленькой: $1049 за вариант с накопителем на 512 Гбайт и $1349 за версию с 2 Тбайт. И в комплекте не идёт контроллер. Виноват в столь высоких ценах мировой дефицит памяти, производители которой резко сменили риторику.

Источник изображения: steampowered.com

Источник изображения: steampowered.com

Высокие цены на Steam Machine отчасти объясняются тем, что Valve перестала субсидировать производство оборудования — кризис с компонентами заставил её пересмотреть свои первоначальные планы ценообразования. В интервью YouTube-каналу Gamers Nexus инженеры компании рассказали о реалиях на рынке оперативной памяти в 2026 году. Чипы памяти сегодня предлагают преимущественно лишь три поставщика: Samsung, Micron и SK hynix, и переговоры они теперь ведут радикально иначе.

На вопрос о том, удалось ли компании заключить контракты на поставку памяти напрямую с одним из трёх брендов, инженер Пьер-Лу Грифе (Pierre-Loup Griffais) ответил: «Слушайте, да нет никаких контрактов. Эти парни... они каждый месяц или около того называют нам цену и говорят: „Вы можете купить столько то“, а мы отвечаем: „Да“ или „Нет“. И если мы ответим „Нет“, то они с нами больше не заговорят».

Valve, конечно, не единственная компания, которая оказалась в затруднительном положении из-за дефицита памяти — кризис вынудил многих производителей существенно изменить цены. О грядущем подорожании продукции недавно предупредил даже гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook). Valve же вынуждена поставлять Steam Machine либо с одной планкой памяти на 16 Гбайт, либо с двумя по 8 Гбайт — как повезёт. И, как заявил инженер компании Язан Альдехайят (Yazan Aldehayyat), согласно её собственным тестам, варианты с одной и двумя планками в играх не показали «никакой измеримой разницы».

Первоначально запланированную цену на Steam Machine в Valve не раскрыли. Но пример со Steam Deck OLED, версия которой с накопителем 512 Гбайт подорожала на $240, а с 1 Тбайт — на $300, «должен дать вам приблизительное представление, насколько изменилась целевая стоимость Steam Machine», отметили в компании. По оценкам, получается около $809 за вариант с 512 Гбайт памяти и $1049 — с 2 Тбайт. Недёшево, но всё-таки скромнее, чем окончательные цены.

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Теги: valve, steam machine, цена
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