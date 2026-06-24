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Пользователи уходят от Google: одни — к ChatGPT, другие — к поиску без ИИ

Спустя более трёх лет после начала бума искусственного интеллекта Google удалось опровергнуть, что появление ChatGPT является для неё смертельным приговором. Но в основном бизнесе интернет-гиганта обозначились трещины, пишет CNBC.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Популярность поисковой службы DuckDuckGo демонстрирует рост до 40 % в неделю; в минувшем квартале приложение Microsoft Bing впервые достигло аудитории в 1 млрд пользователей; ChatGPT продолжает демонстрировать рост; а вот трафик поисковой системы Google за последний месяц немного снизился. Google всё ещё контролирует 90 % поискового рынка, цена акций компании за последний год выросла более чем вдвое, а рост выручки по итогам I квартала оказался самым быстрым за любой период с 2022 года. Но опасения по поводу ИИ сохраняются, потому что люди всё активнее ищут информацию через чат-боты. ChatGPT остаётся неизменным лидером среди бесплатных приложений для Apple iOS, а Anthropic Claude занимает в рейтинге восьмое место — всего на одну позицию ниже Google Gemini.

Сформировалась и другая волна интернет-пользователей — тех, кто отказывается от чат-ботов в пользу альтернатив без ИИ. Около половины американцев считают, что в повседневной жизни ИИ вызывает у них «больше беспокойства, чем восторга», показывают исследования. Один из способов решить эту проблему для них — навигация по интернету без ИИ, и в DuckDuckGo представили спецверсию поисковика, полностью лишённую этих функций. Ещё одна проблема для Google — конкуренция со стороны имеющих колоссальное финансирование стартапов, которые платят значительные суммы передовым специалистам: за минувшую неделю в OpenAI и Anthropic перешли два члена руководства компании, а её акции подешевели на 5 % за день.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Для Google появление генеративного ИИ в конце 2022 года стало своего рода экзистенциальным риском. Угроза заключается не только в том, что Google может лишиться своего доминирующего положения, но и в том, что, пытаясь конкурировать в области ИИ, сама станет вытеснять собственную поисковую систему, отдавая предпочтение новому способу поиска информации, — а здесь ещё не существует проверенной модели цифровой рекламы. На рекламу приходится около трёх четвертей выручки компании. Высокая маржа по этому направлению помогает Google финансировать дорогостоящие долгосрочные проекты, такие как автопилот Waymo и орбитальные центры обработки данных для ИИ, а также тратить до $200 млрд в год на инфраструктуру.

На прошедшей в мае конференции разработчиков Google заявила, что внесла в поисковую службу крупнейшие за последние 25 лет изменения: кнопку «Режим ИИ» она перенесла прямо в поисковую строку, а кнопку традиционного поиска разместила ниже. Из поисковой строки также появился доступ к генератору изображений Nano Banana, а в мобильном приложении кнопка «Режима ИИ» оказалась почти такого же размера, как и обычное поле поиска. За последний месяц трафик поисковой системы Google снизился более чем на 1 %, а ChatGPT показал небольшой рост; с момента анонса крупных изменений в поиске Google число установок DuckDuckGo выросло на 75 %. Доля альтернативной поисковой службы остаётся микроскопической, но в последнее время она активно растёт.

Связанные с ИИ опасения отчасти разделяет даже глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) — он назвал «справедливым» беспокойство людей по поводу будущего, которое создаётся в эпоху ИИ. Ещё одной альтернативой выступает Microsoft Bing — система доступна также в формате расширения для браузера Bing AI Search Choice, позволяющего пользователям отключать функции чат-ботов. Далеко не всем пользователям Google нравится блок «Обзор от ИИ» над основной поисковой выдачей — его и «Режим ИИ» глава компании назвал основными направлениями инвестиций, но, как отметили в DuckDuckGo, поисковый гигант просто лишил пользователей выбора.

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Теги: alphabet, google, ии
alphabet, google, ии
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