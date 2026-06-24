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«Не сомневались, что этот день настанет»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 достиг «важнейшего коммерческого рубежа»

Польская студия Bloober Team (ремейк Silent Hill 2) отчиталась перед инвесторами о достижении «важнейшего коммерческого рубежа» своим приключенческим хоррором на выживание Cronos: The New Dawn.

Источник изображений: Bloober Team

Источник изображений: Bloober Team

Напомним, Cronos: The New Dawn вышла 5 сентября 2025 года и за первые три месяца с официального релиза продалась по всему миру в количестве 500 тыс. копий. Успехи проекта на этом не закончились.

Как стало известно, спустя девять месяцев Cronos: The New Dawn окупила все затраты на производство: «Отныне каждый злотый, заработанный на продажах лучшей польской игры 2025 года, будет чистой прибылью для краковской компании».

Cronos: The New Dawn — самый дорогой и амбициозный проект в истории Bloober Team

Cronos: The New Dawn — самый дорогой и амбициозный проект в истории Bloober Team

По словам главы Bloober Петра Бабиено (Piotr Babieno), в наше время запустить новую франшизу куда сложнее, чем раньше, но студия смогла заложить основу для одного из своих (потенциально) самых ценных активов в портфолио.

«Мы не сомневались, что этот день настанет, так как критики и игроки невероятно тепло приняли проект. Cronos [начала приносить прибыль] через девять месяцев, что мы считаем успехом, учитывая её огромный масштаб», — заявил Бабиено.

Закрепить успех Cronos: The New Dawn в Bloober Team намерены выпуском сюжетного дополнения Lazarus. Расширение посвящено превращению некогда верного Следопыта в «полюбившегося всем» Смотрителя.

Cronos: Lazarus выйдет осенью на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают новую брутальную главу в истории Cronos, более агрессивный геймплей и неутомимого преследователя.

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Теги: cronos: the new dawn, bloober team, экшен, хоррор, продажи игр
cronos: the new dawn, bloober team, экшен, хоррор, продажи игр
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