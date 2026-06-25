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Бум ИИ помог Micron нарастить норму прибыли до впечатляющих 84,9 %

Квартальный отчёт Micron Technology стал вторым после статистики Qualcomm мощным катализатором роста курса акций американских производителей чипов. Особенно впечатлил инвесторов рост нормы прибыли Micron с 39 до 84,9 % в годовом сравнении, на фоне бума ИИ и сопутствующего роста цен на память. По сути, Micron становится самой прибыльной среди американских компаний технологического сектора.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

По динамике изменения прочих финансовых показателей Micron также отличилась. Её квартальная выручка в годовом сравнении выросла более чем в четыре раза до $41,46 млрд, а последовательно она увеличилась на 74 %. Операционная прибыль взлетела в 13,5 раза до $33,7 млрд по методике Non-GAAP, чистая прибыль увеличилась в 13,2 раза до $28,9 млрд. Норма прибыли по этой же методике в годовом сравнении выросла с 39 до рекордных 84,9 %. Среди американских компаний технологического сектора именно Micron становится новым «королём прибыльности», поскольку Nvidia довольствуется нормой прибыли 75 %, а Meta Platforms демонстрирует аналогичный показатель на уровне 82 %.

Капитальные затраты Micron в прошлом квартале составили $7,1 млрд, скорректированный свободный денежный поток достиг $18,3 млрд, к концу периода компания подошла с запасом наличности и высоколиквидных активов на сумму $30,2 млрд. В текущем квартале Micron рассчитывает выручить $50 млрд, что заметно превышает ожидания аналитиков ($43,2 млрд). Норма прибыли в текущем квартале должна составить 86 %, при этом капитальные затраты увеличатся до $10 млрд. Количество стратегических соглашений с клиентами достигло 16 штук, они в среднем рассчитаны на три года, но некоторые охватывают и пятилетний срок. К моменту исполнения обязательств по этим контрактам они будут формировать более половины всей выручки Micron. Предварительные платежи по долгосрочным контрактам могут составить сумму около $22 млрд.

Аналитики Bloomberg Intelligence считают, что подобный подход позволит ценам на память расти вплоть до конца 2027 года, пусть и не так быстро, как ранее. Предложение и спрос на рынке памяти достигнут баланса примерно к 2029 году, как ожидают эксперты. Публикация квартального отчёта Micron вызвала рост курса акций компании на 14 %, а с начала текущего года они подорожали более чем в три раза.

Генеральный директор Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) заявил, что спрос будет превышать предложение на рынке памяти до самого конца 2027 года, как минимум, и только в 2028 году начнётся некоторое улучшение с точки зрения доступности чипов памяти. Выручка Micron в прошлом квартале активнее всего росла на серверном направлении, она увеличилась в годовом сравнении в семь раз до $11,5 млрд. Кроме того, на поставках SSD для серверных систем Micron в прошлом квартале выручила более $5 млрд. В сегменте облачной инфраструктуры выручка от реализации памяти выросла более чем на 300 % до $13,77 млрд. Мобильный и клиентский сектор нарастил выручку на 250 % до $11,52 млрд, автомобильный и встраиваемый обеспечил её увеличение более чем в четыре раза до $4,63 млрд.

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Теги: micron technology, micron, финансы, производство микросхем, ии-бум
micron technology, micron, финансы, производство микросхем, ии-бум
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