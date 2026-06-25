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Отчётность Micron и Qualcomm привела к росту капитализации производителей чипов на $400 млрд

Сомнения инвесторов по поводу устойчивости положительной динамики на рынке компонентов для систем ИИ в очередной раз были развеяны оптимистичной отчётностью компаний Qualcomm и Micron. Помимо роста котировок акций указанных двух компаний, это привело к увеличению капитализации многих американских поставщиков чипов, в совокупности вчера она выросла на $400 млрд.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Подобными оценками ситуации делится Reuters. Как стало понятно из квартального отчёта Qualcomm, компания в ближайшие годы рассчитывает на значительное увеличение собственной выручки от реализации серверных процессоров и ускорителей. Micron Technology, в свою очередь, пожинает плоды бума ИИ в полной мере, демонстрируя самую высокую норму прибыли среди американских компаний технологического сектора. Все эти заявления вдохновили инвесторов, в результате чего акции многих конкурентов перечисленных эмитентов начали расти в цене.

Акции Western Digital, Sandisk и Seagate Technology, которые конкурируют с Micron, подорожали более чем на 8 %. Британский холдинг Arm, чьи процессорные архитектуры использует Qualcomm, продемонстрировал рост курса своих акций на американской бирже на 6 %. Конкурирующие с Qualcomm компании Marvell и Broadcom прибавили в капитализации 4 % и 2 % соответственно. Поставщики литографического оборудования для производства чипов Applied Materials и ASML столкнулись с ростом курса своих акций более чем на 4 % в обоих случаях. Скачку капитализации основных игроков рынка в технологическом секторе на $400 млрд предшествовало снижение индекса PHLX на 8 % во вторник, но отчётность Qualcomm и Micron вернула котировки к росту. Акции непосредственно Micron с начала года, без учёта скачка на этой неделе, выросли в цене более чем на 260 %.

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Теги: qualcomm, micron, финансы, акции, ии-бум
qualcomm, micron, финансы, акции, ии-бум
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