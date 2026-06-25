Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС

Казавшиеся непримиримыми конкуренты в отрасли автопрома, в том числе BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Stellantis в стремлении отвоевать рынок у китайских соперников решили раскрыть друг другу свои программные решения, чтобы совместными усилиями разработать единую операционную систему для транспортных средств. Проект получил название Eclipse S-Core.

Как и любая другая ОС, Eclipse S-Core будет незаметно работать в фоновом режиме, обеспечивая надлежащее функционирование цифровой части автомобиля — по мере дальнейшей цифровизации важность этого аспекта будет только расти. Платформа сможет обрабатывать данные с радаров, камер, датчиков рулевого управления; направлять команды для контроля физических блоков, например, кондиционера; а также обеспечивать функции обновления ПО. Она станет отвечать и за функции безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение, система помощи при удержании полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

В электромобилях единая ОС будет следить за температурой аккумулятора, контролировать его состояние и распределение энергии для оптимизации запаса хода, а также управлять системой рекуперации энергии торможения. Учитывая, что современные транспортные средства постоянно подключены к интернету, платформа примет на себя и функции брандмауэра, блокируя доступ потенциальных злоумышленников к рулевому управлению и тормозам. Eclipse S-Core является проектом с открытым исходным кодом, и каждая компания будет сама решать, какие модели получат её первыми.

BMW планирует использовать её в электромобилях Neue Klasse, в том числе iX3 и электрических вариантах 3-Series, затем она появится на хэтчбеках Mini. Mercedes-Benz переведёт на код Eclipse S-Core свою платформу MB.OS — первыми новинку получат модели Mercedes CLA, C-Class и E-Class. У Volkswagen Group отдел разработки программных решений Cariad годами не мог избавиться от ряда проблем — новая платформа появится в электрических внедорожниках Audi Q6 e-tron, в будущих версиях электромобилей Porsche Macan/Taycan, а затем станет устанавливаться на VW ID.4 и Golf; на неё переведут грузовики Scania и Man. Stellantis (владеет Vauxhall, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Alfa Romeo) намеревается использовать Eclipse S-Core, чтобы снизить стоимость доступных электромобилей.