Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswage...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС

Казавшиеся непримиримыми конкуренты в отрасли автопрома, в том числе BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Stellantis в стремлении отвоевать рынок у китайских соперников решили раскрыть друг другу свои программные решения, чтобы совместными усилиями разработать единую операционную систему для транспортных средств. Проект получил название Eclipse S-Core.

Источник изображения: bmwgroup.com

Источник изображения: bmwgroup.com

Как и любая другая ОС, Eclipse S-Core будет незаметно работать в фоновом режиме, обеспечивая надлежащее функционирование цифровой части автомобиля — по мере дальнейшей цифровизации важность этого аспекта будет только расти. Платформа сможет обрабатывать данные с радаров, камер, датчиков рулевого управления; направлять команды для контроля физических блоков, например, кондиционера; а также обеспечивать функции обновления ПО. Она станет отвечать и за функции безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение, система помощи при удержании полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

В электромобилях единая ОС будет следить за температурой аккумулятора, контролировать его состояние и распределение энергии для оптимизации запаса хода, а также управлять системой рекуперации энергии торможения. Учитывая, что современные транспортные средства постоянно подключены к интернету, платформа примет на себя и функции брандмауэра, блокируя доступ потенциальных злоумышленников к рулевому управлению и тормозам. Eclipse S-Core является проектом с открытым исходным кодом, и каждая компания будет сама решать, какие модели получат её первыми.

BMW планирует использовать её в электромобилях Neue Klasse, в том числе iX3 и электрических вариантах 3-Series, затем она появится на хэтчбеках Mini. Mercedes-Benz переведёт на код Eclipse S-Core свою платформу MB.OS — первыми новинку получат модели Mercedes CLA, C-Class и E-Class. У Volkswagen Group отдел разработки программных решений Cariad годами не мог избавиться от ряда проблем — новая платформа появится в электрических внедорожниках Audi Q6 e-tron, в будущих версиях электромобилей Porsche Macan/Taycan, а затем станет устанавливаться на VW ID.4 и Golf; на неё переведут грузовики Scania и Man. Stellantis (владеет Vauxhall, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Alfa Romeo) намеревается использовать Eclipse S-Core, чтобы снизить стоимость доступных электромобилей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования
Google выпустила Android 17 — с ограничителем потребления ОЗУ, «пузырями» для всех приложений и другими улучшениями
Huawei анонсировала HarmonyOS 7 с повышенной производительностью и встроенным ИИ-агентом
Смартфоны Google Pixel получат «аудиопамять» — она будет слышать всё, что слышит пользователь в течение дня
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах
Google заявила о готовности запустить программу верификации разработчиков и приложений
Теги: операционная система, автомобиль, bmw, mercedes-benz, stellantis, volkswagen
операционная система, автомобиль, bmw, mercedes-benz, stellantis, volkswagen
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI обновила самую популярную LLM для ChatGPT, сделав её более удобной и приятной в общении
В поисках фермионов Майораны: учёные вновь усомнились в технологии квантовых вычислений Microsoft
OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo
Крупные компании перешли к нормированию доступа сотрудников к ИИ из-за неконтролируемого расхода токенов
Марсианские породы содержат сложную органику, подтвердил марсоход NASA Perseverance
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС 32 мин.
ИИ-агенты скоро станут дороже живых программистов, подсчитали аналитики Gartner 59 мин.
Объём российского рынка облачных сервисов по итогам I полугодия 2026 г. составил около 450 млрд рублей 2 ч.
Инсайдер: GTA VI всё-таки выйдет на дисках, но не сразу 3 ч.
Phasmophobia не выйдет из раннего доступа в 2026 году, зато перейдёт на Unity 6 и не только — разработчики раскрыли план развития игры 3 ч.
Anthropic обвинила Alibaba в крупнейшей дистилляции Claude для обучения своих ИИ-моделей 4 ч.
AMD выпустила Hotfix-драйвер для видеокарт Radeon RX 7000 и новее, работающих под Windows 10 4 ч.
Биткоин в падении снова пробил отметку в $60 000, но вскоре подрос 4 ч.
Apple зачистила App Store от приложений VK — удалили даже «Почту Mail» и «Одноклассников» 5 ч.
В Китае создали аналог Anthropic Mythos — мощный ИИ-инструмент для поиска уязвимостей и автоматизации киберзащиты 5 ч.
Представлен Samsara Tracking Label — Bluetooth-наклейка для отслеживания грузов в пути 27 мин.
Инженер AMD с помощью 3D-принтера собрал собственную Steam Machine с RTX 5060 29 мин.
Около трети проектов новых ЦОД в России приостановлены 42 мин.
FSR 4.1 замедлила Radeon RX 7000 на 7–14 % по сравнению с FSR 3.1, зато заметно улучшила картинку 60 мин.
В Австралии нашли древнейший из известных следов удара астероида по Земле 2 ч.
Нидерланды вступились за ASML и попросили США не запрещать поставки литографов в Китай 2 ч.
Пожар из-за литиевых АКБ в индийском ЦОД STT GDC нанёс масштабный ущерб Google и другим компаниям 2 ч.
Почти половина новых смартфонов уже выходит с генеративным ИИ — в следующем году их станет большинство 2 ч.
«Как в прошлом году больше не будет»: Lenovo не верит, что память когда-либо подешевеет 2 ч.
Первые SSD Samsung с PCIe 6.0 не смогут обойтись без СЖО 2 ч.