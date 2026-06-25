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Несколько лет разочарований с Destiny 2 обернулись для Bungie массовыми увольнениями, но разработчики «должны гордиться» собой

Как и предупреждали источники Bloomberg, вслед за завершением активной разработки условно-бесплатного онлайн-шутера Destiny 2 принадлежащую Sony американскую студию Bungie настигли массовые сокращения.

Источник изображений: Bungie

Источник изображений: Bungie

По словам главы PlayStation Studios Хермена Хюльста (Hermen Hulst), сокращения затронули значительное количество сотрудников, включая большинство участников команды Destiny и некоторых разработчиков Marathon.

Хюльст подчеркнул, что последние месяцы с руководством Bungie обсуждал её роль и направление развития, и решил, что сокращение персонала необходимо для реорганизации студии в соответствии с текущими приоритетами и целями.

Marathon остаётся «важной частью» портфолио PlayStation

Marathon остаётся «важной частью» портфолио PlayStation

Тем временем лидеры Bungie в обращении к игрокам признали, что Destiny 2 последние несколько лет не оправдывала ожиданий: «Продолжать дальше в том же масштабе мы, к сожалению, не могли».

«Достижения Bungie с Destiny за последние десять лет были поистине выдающимися. Франшиза оставила яркий след на индустрии и в душе игроков. Все, кто внёс вклад в её успех, должны гордиться тем, что помогли создать», — уверен Хюльст.

Последнее контентное обновление для Destiny 2 вышло 9 июня

Последнее контентное обновление для Destiny 2 вышло 9 июня

Ранее Bungie подтвердила, что после окончания поддержки Destiny 2 начала переключаться на разработку новых игр. Хотя говорить о них пока рано, Хюльста воодушевляют творческий потенциал и перспективы будущих проектов.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), Bungie пока не планирует приступать к созданию Destiny 3, в том числе из-за денежного вопроса — разработка триквела рискует обойтись в $500 млн.

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Теги: bungie, sony interactive entertainment, увольнения, сокращения
bungie, sony interactive entertainment, увольнения, сокращения
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