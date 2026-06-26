Сегодня 26 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Популярность Anthropic Cluade среди плат...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Популярность Anthropic Cluade среди платных пользователей растёт, но лидером по-прежнему является OpenAI ChatGPT

Согласно данным аналитической компании Indagari, занимающейся анализом транзакций по кредитным картам, потребители, платящие за ИИ, всё чаще выбирают Claude компании Anthropic. Это свидетельствует о том, у неё более широкая и устойчивая клиентская база, чем та ниша, на которую она чаще ориентируется — разработчики из числа предприятий и стартапов, использующие Claude Code. Но по абсолютным показателям ChatGPT конкурирующей OpenAI всё ещё впереди.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Indagari проанализировала миллиарды анонимизированных транзакций по кредитным картам примерно 28 млн американских потребителей. Хотя эти данные не могут дать абсолютных цифр о доходах Anthropic или общем количестве клиентов, это достаточно большая выборка, чтобы показать общие тенденции. И тенденция в случае Anthropic — восходящая.

Источник изображения: Indagari

Источник изображения: Indagari

Проанализированные данные охватывают еженедельные транзакции с 2025 года по 10 мая 2026 года и включают платежи за такие товары, как подписки и оплату за API токены. Они показывают, что число платящих клиентов и доходы Claude растут месяц за месяцем. С января 2026 года они увеличились примерно на 75 %. Рост продолжался даже после того, как в марте компания зафиксировала резкий спрос со стороны потребителей, когда отказалась разрешить администрации президента США Дональда Трампа использовать свои ИИ-модели для массового наблюдения за американцами и создания автономного оружия.

Источник изображения: Indagari

Источник изображения: Indagari

Ещё одним показателем растущей популярности Claude среди потребителей является DataCamp — онлайн-платформа для обучения навыкам для работы с ИИ потребителей и сотрудников предприятий, насчитывающая около 20 млн пользователей.

Источник изображений: DataCamp

Источник изображений: DataCamp

Интерес к Claude среди потребителей на DataCamp резко возрос с начала года. «Claude» теперь является самым популярным поисковым запросом на сайте сервиса. Его используют даже чаще, чем термин «ИИ», сообщила платформа DataCamp изданию TechCrunch.

Хотя курсы ChatGPT по-прежнему гораздо популярнее среди компаний, проводящих корпоративное обучение, среди потребителей, самостоятельно изучающих Claude, спрос на курсы Claude в три раза превышает спрос на курсы ChatGPT, сообщает DataCamp. В том же сообщении говорится, что лишь за последние 30 дней спрос на курсы по Claude вырос в 18 раз.

Несмотря на впечатляющий рост Claude, ChatGPT по-прежнему остается самым популярным ИИ среди потребителей. Например, недавние данные аналитической компании Sensor Tower показывают, что Claude в этом году демонстрирует хороший рост на всех платформах, но всё ещё значительно отстаёт от ChatGPT.

Источник изображения: Sensor Tower

Источник изображения: Sensor Tower

Данные Indagari показывают, что хотя рост популярности ChatGPT в последнее время был более скромным (в основном из-за его уже и так огромного охвата), у него все ещё гораздо больше платящих пользователей.

Источник изображения: Indagari

Источник изображения: Indagari

Однако из анализа понятно, что в этом году Claude начал догонять ChatGPT по объёму привлечённых средств от потребителей, а также по общей осведомлённости и интересу потребителей.

Источник изображения: Indagari

Источник изображения: Indagari

Пока все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Anthropic продолжает наращивать свою пользовательскую базу как среди обычных потребителей, так и среди корпоративных, даже несмотря на последнюю судебную тяжбу с правительством США. В начале этого месяца американское правительство запретило компании Anthropic предлагать использование своих самых мощных ИИ-моделей, ориентированных на кибербезопасность (Mythos 5 и Fable 5), не американцами, что вынудило компанию фактически удалить их с рынка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic обвинила Alibaba в крупнейшей дистилляции Claude для обучения своих ИИ-моделей
Claude Code помог решить многолетнюю проблему с зависанием дисплея ноутбуков с графикой AMD
Отключить доступ иностранцев к передовым моделям Anthropic пришлось по наводке главы Amazon
«Яндекс» сделал «Алису AI» более человечной — она запоминает пользователей и подстраивается под их стиль общения
ИИ-модель Wildberries вошла в топ-3 русскоязычного бенчмарка MERA
Adobe купила разработчика ИИ для повышения качества изображений и видео Topaz Labs
Теги: аналитика, анализ рынка, искусственный интеллект, anthropic, claude
аналитика, анализ рынка, искусственный интеллект, anthropic, claude
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft внезапно продлила поддержку Windows 10 ещё на год
Китай заставил BMW, Mercedes и Volkswagen объединиться ради создания единой автомобильной ОС
В Steam стартовала летняя распродажа с «чертовски большими» скидками на тысячи игр
Французский ретейлер подшутил над Steam Machine за €1039, предложив свою Stim Machine c RX 9060 XT чуть дешевле
Код в мешке: Rockstar снабдила «дисковую» версию GTA VI для PS5 региональными ограничениями
Популярность Anthropic Cluade среди платных пользователей растёт, но лидером по-прежнему является OpenAI ChatGPT 2 ч.
«Яндекс» сделал «Алису AI» более человечной — она запоминает пользователей и подстраивается под их стиль общения 8 ч.
Несколько лет разочарований с Destiny 2 обернулись для Bungie массовыми увольнениями, но разработчики «должны гордиться» собой 11 ч.
ИИ-модель Wildberries вошла в топ-3 русскоязычного бенчмарка MERA 11 ч.
Adobe купила разработчика ИИ для повышения качества изображений и видео Topaz Labs 11 ч.
Глава Epic Games раскритиковал Valve за «очень безответственную» политику Steam в отношении генеративного ИИ 12 ч.
Ролевой боевик Enshrouded с выживанием в волшебном мире и кооперативом на 16 человек скоро выйдет из раннего доступа — дата релиза и новый трейлер 12 ч.
Московский суд оштрафовал Apple на 500 000 рублей, но дело не в удалении VK 13 ч.
Инженерные профессии оказались наиболее устойчивы в эпоху ИИ 13 ч.
Google продолжает терять ИИ-таланты — ещё двое исследователей ушли в Anthropic 13 ч.
Apple ускорит выход флагманских процессоров M7, которые предложат передовые функции ИИ 60 мин.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Midea VCR V15 MAX ULTRA: не разменивайся на мелочи (но не переплачивай) 6 ч.
Apple явно намекнула, что сегодняшнее повышение цен — это только начало 7 ч.
Xbox Series X и S снова подорожают по всему миру — теперь сразу на $100–150 8 ч.
Планшет Honor MagicPad 4 с большим OLED-экраном и Snapdragon 8 Gen 5 поступил в продажу в России за 100 тыс. рублей 10 ч.
Акции Apple упали более чем на 5 % после резкого повышения цен на MacBook и iPad 10 ч.
Эволюция гольф-кара: выходцы из Apple и Audi создали электрический багги для дорог общего пользования за $25 000 11 ч.
Leica выпустила 44-Мп полнокадровую камеру SL3-P за $6690 — она займёт нишу между SL3 и SL3-S 11 ч.
«Звёздный разум» заполнит орбиту: SpaceX назвала будущую миллионную группировку ИИ-спутников Starmind 13 ч.
Apple подняла цены на все Mac и iPad на $100–1300 — причина та же, что и у всех 13 ч.