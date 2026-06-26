Популярность Anthropic Cluade среди платных пользователей растёт, но лидером по-прежнему является OpenAI ChatGPT

Согласно данным аналитической компании Indagari, занимающейся анализом транзакций по кредитным картам, потребители, платящие за ИИ, всё чаще выбирают Claude компании Anthropic. Это свидетельствует о том, у неё более широкая и устойчивая клиентская база, чем та ниша, на которую она чаще ориентируется — разработчики из числа предприятий и стартапов, использующие Claude Code. Но по абсолютным показателям ChatGPT конкурирующей OpenAI всё ещё впереди.

Indagari проанализировала миллиарды анонимизированных транзакций по кредитным картам примерно 28 млн американских потребителей. Хотя эти данные не могут дать абсолютных цифр о доходах Anthropic или общем количестве клиентов, это достаточно большая выборка, чтобы показать общие тенденции. И тенденция в случае Anthropic — восходящая.

Проанализированные данные охватывают еженедельные транзакции с 2025 года по 10 мая 2026 года и включают платежи за такие товары, как подписки и оплату за API токены. Они показывают, что число платящих клиентов и доходы Claude растут месяц за месяцем. С января 2026 года они увеличились примерно на 75 %. Рост продолжался даже после того, как в марте компания зафиксировала резкий спрос со стороны потребителей, когда отказалась разрешить администрации президента США Дональда Трампа использовать свои ИИ-модели для массового наблюдения за американцами и создания автономного оружия.

Ещё одним показателем растущей популярности Claude среди потребителей является DataCamp — онлайн-платформа для обучения навыкам для работы с ИИ потребителей и сотрудников предприятий, насчитывающая около 20 млн пользователей.

Интерес к Claude среди потребителей на DataCamp резко возрос с начала года. «Claude» теперь является самым популярным поисковым запросом на сайте сервиса. Его используют даже чаще, чем термин «ИИ», сообщила платформа DataCamp изданию TechCrunch.

Хотя курсы ChatGPT по-прежнему гораздо популярнее среди компаний, проводящих корпоративное обучение, среди потребителей, самостоятельно изучающих Claude, спрос на курсы Claude в три раза превышает спрос на курсы ChatGPT, сообщает DataCamp. В том же сообщении говорится, что лишь за последние 30 дней спрос на курсы по Claude вырос в 18 раз.

Несмотря на впечатляющий рост Claude, ChatGPT по-прежнему остается самым популярным ИИ среди потребителей. Например, недавние данные аналитической компании Sensor Tower показывают, что Claude в этом году демонстрирует хороший рост на всех платформах, но всё ещё значительно отстаёт от ChatGPT.

Данные Indagari показывают, что хотя рост популярности ChatGPT в последнее время был более скромным (в основном из-за его уже и так огромного охвата), у него все ещё гораздо больше платящих пользователей.

Однако из анализа понятно, что в этом году Claude начал догонять ChatGPT по объёму привлечённых средств от потребителей, а также по общей осведомлённости и интересу потребителей.

Пока все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Anthropic продолжает наращивать свою пользовательскую базу как среди обычных потребителей, так и среди корпоративных, даже несмотря на последнюю судебную тяжбу с правительством США. В начале этого месяца американское правительство запретило компании Anthropic предлагать использование своих самых мощных ИИ-моделей, ориентированных на кибербезопасность (Mythos 5 и Fable 5), не американцами, что вынудило компанию фактически удалить их с рынка.