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Мультиплеер Bloodborne на ПК станет реальностью — разработчики эмулятора shadPS4 готовят ответ PlayStation Network

Взбудоражившая фанатов прошлой зимой демонстрация сетевых возможностей культового готического экшена Bloodborne на ПК была только началом. Разработчики эмулятора shadPS4 готовятся вывести онлайн-геймплей на новый уровень.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Команда shadPS4 на сайте утилиты представила shadNet — инфраструктуру с открытым исходным кодом, которая позволит пользователям shadPS4 подключаться друг к другу и играть в онлайн-игры вместе.

Таким образом, в будущем владельцы shadPS4 смогут, например, в полной мере оценить мультиплеерную составляющую Bloodborne (кооператив, PvP, сообщения других игроков) в обход официальной сети Sony.

shadNet находится в разработке уже несколько месяцев, но лишь сейчас достигла стадии готовности для публичного анонса. Проект базируется на реализации сетевого сервиса RPCN для PS3 (подробности в официальном репозитории на GitHub).

По словам создателей shadPS4, несмотря на большой объём работы впереди, shadNet уже готова к тестированию. Пользователи могут зарегистрироваться в службе через вот эту форму на сайте утилиты.

Возможности ввести данные своего аккаунта shadNet через интерфейс shadPS4 пока нет, но разработчики утилиты обещают реализовать функцию в ближайшее время. Конкретные сроки команда дать не может.

В начале июня shadPS4 обновили до версии v0.16.0 — самый крупный апдейт в истории утилиты принёс с собой новую систему конфигурации, локальный мультиплеер, улучшения работы с ГП и прочие изменения.

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Теги: bloodborne, fromsoftware, sony interactive entertainment, ролевой экшен, эмулятор
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