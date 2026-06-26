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«Давненько я так не ждал игру от Ubisoft»: фанатов порадовала геймплейная экскурсия по Гаване в Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Портал IGN устроил эксклюзивную геймплейную демонстрацию пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced от Ubisoft — горячо ожидаемого ремейка культового экшена Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Опубликованный IGN геймплейный ролик Assassin’s Creed Black Flag Resynced представляет собой 8-минутную экскурсию по Гаване с комментариями ведущего дизайнера уровней Жанны Страхан (Jean Strachen).

В видео главный герой Эдвард Кенуэй успевает прогуляться по оживлённому рынку, поучаствовать в «спонтанных взаимодействиях», побегать по крышам, устранить две цели, вступить в открытый бой и погладить котика.

По словам Страхан, в вопросе планировки Гавана по сравнению с оригинальной игрой не изменилась, но стала более детализированной. Время суток и погода также заметно влияют на внешний вид города.

Пользователи в комментариях остались приятно удивлены похорошевшей Гаваной, оценили внесённые улучшения в геймплей и с нетерпением ждут предстоящий релиз. «Давненько я так не ждал игру от Ubisoft», — удивляется сам себе rakzplayz.

Первые обзоры Assassin’s Creed Black Flag Resynced появятся 8 июля

Первые обзоры Assassin’s Creed Black Flag Resynced появятся 8 июля

Ремейк создаётся с нуля на новейшей версии движка Anvil. Обещают рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды, динамичные бои, кровь, улучшенный стелс и паркур, новые сюжетные сцены, достижения Steam и текстовый перевод на русский.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced поступит в продажу 9 июля для PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S по цене от $60. Игра уже ушла на золото, так что переносов не ожидается.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен
assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен
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