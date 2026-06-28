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Apple и SpaceX получат возможность протестировать технологию Intel 14A этой осенью

Вскоре после заключения соглашения о сотрудничестве с Intel, возглавляющий SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что будущее совместное предприятие Terafab как раз будет использовать перспективную технологию Intel 14A для выпуска чипов. Как стало известно The New York Times, возможность протестировать этот техпроцесс осенью этого года получит не только SpaceX, но и Apple.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

Издание напоминает, что из публично подтверждённых сделок компании Intel в сфере контрактного производства чипов более или менее известно только о сотрудничестве с Nvidia, которая к тому же вложила в капитал американского производителя чипов $5 млрд, а также партнёрстве со SpaceX и Tesla. В тени пока остаётся суть договорённостей Intel с Google и Apple соответственно, но The New York Times утверждает, что в начале следующего года Intel начнёт выпускать для Apple некоторую часть мобильных процессоров, используемых в ноутбуках последней, а позже будет освоено производство процессоров Apple для смартфонов.

По данным источника, перспективы сотрудничества Intel с SpaceX и Apple будут во многом зависеть от способности первой предложить им выпуск чипов по технологии 14A. Уже осенью этого года данные заказчики должны получить возможность протестировать упоминаемый техпроцесс, чтобы принять решение о целесообразности дальнейшего продолжения сотрудничества в этой сфере. The New York Times попутно отмечает, что министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) оказал непосредственное влияние на сближение Intel, Nvidia, SpaceX и Apple в контексте организации производства передовых чипов на территории США.

Если по итогам первого квартала текущего года Intel понесла операционные убытки в размере $3,7 млрд, из которых $2,5 млрд пришлись на контрактное подразделение, то в следующем году убытки компании должны начать снижаться, поскольку затраты на строительство крупных производственных комплексов в Аризоне и Нью-Мексико сократятся по мере приближения проектов к завершению. По прогнозам Bernstein Research, следующий год Intel завершит с прибылью в размере $4,7 млрд. Сам генеральный директор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) в разговорах со своим деловым окружением предпочитает упоминать о пятилетнем сроке трансформации бизнеса Intel, который выведет её из кризиса. Сейчас она находится в самом начале этого пути, дальнейший успех будет во многом зависеть от продолжения ИИ-бума, который подогревает спрос на чипы и услуги по их производству на территории США.

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Теги: intel 14a, intel, apple, spacex, производство микросхем
intel 14a, intel, apple, spacex, производство микросхем
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