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The Binding of Isaac: Rebirth спустя 12 лет после релиза установила новый рекорд пикового онлайна в Steam — помогла скидка 90 % на летней распродаже

Тактический ролевой роглайк Mewgenics от Эдмунда Макмиллена (Edmund McMillen) на релизе опередил приключенческий роглайк-эшен The Binding of Isaac: Rebirth по пиковому онлайну в Steam, но «Айзек» неожиданно нанёс ответный удар.

Источник изображений: Edmund McMillen

Источник изображений: Edmund McMillen

Напомним, лучшим результатом The Binding of Isaac: Rebirth в Steam до недавнего времени оставались 70,7 тыс. одновременных игроков. Показатель был достигнут в апреле 2021 года, вскоре после релиза дополнения Repentance.

Достижение The Binding of Isaac: Rebirth было рекордом для игр Макмиллена на площадке до выхода Mewgenics. Гротескный симулятор разведения кошек привлёк на пике 115,4 тыс. человек.

Со стартом летней распродажи Steam, в рамках которой The Binding of Isaac: Rebirth продаётся со скидкой 90 % (44 рубля в российском сегменте), «Айзек» установил новый личный рекорд и попутно вернул себе лидерство.

Уже на следующий день после начала распродажи пиковый онлайн The Binding of Isaac: Rebirth в Steam составил рекордные 83,8 тыс. человек, а накануне превзошёл ориентир Mewgenics — 123,4 тыс. активных игроков.

The Binding of Isaac: Rebirth дебютировала в ноябре 2014 года на PC (Steam), PS4 и PS Vita, а с тех пор появилась в GOG, EGS, на Xbox One, Nintendo 3DS, Wii U и Switch. Игра является ремейком оригинальной The Binding of Isaac, вышедшей в 2011-м.

Новый рекорд пикового онлайна для игр Макмиллена в Steam — не единственный повод для радости фанатов «Айзека» за последние месяцы. Прошлой осенью в The Binding of Isaac: Rebirth наконец добавили описания предметов.

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Теги: the binding of isaac: rebirth, edmund mcmillen, экшен, роглайк
the binding of isaac: rebirth, edmund mcmillen, экшен, роглайк
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