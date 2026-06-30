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Улыбаемся и машем: Quantic Dream отвергла опасения работников о судьбе Star Wars Eclipse

Французская студия Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human) отреагировала на волнения работников в отношении судьбы анонсированного в 2021 году нелинейного приключенческого экшена Star Wars Eclipse.

Источник изображений: Quantic Dream

Источник изображений: Quantic Dream

Напомним, вслед за закрытием провального сетевого боевика Spellcasters Chronicles руководство Quantic Dream запланировало уволить 115 сотрудников, на фоне чего профсоюз STJV устроил у парижского офиса студии забастовку.

Протестующие сотрудники Quantic Dream заявили, что увольнения поставят Star Wars Eclipse под угрозу отмены, так как команде отчаянно не хватает специалистов: «В нынешнем виде игру буквально невозможно завершить».

По слухам, Star Wars Eclipse страдает от нехватки «ресурсов, видения и прогресса»

По слухам, Star Wars Eclipse страдает от нехватки «ресурсов, видения и прогресса»

В комментарии IGN по поводу ситуации Quantic Dream повторила майское заявление о том, что закрытие Spellcasters Chronicles никак не повлияло на Star Wars Eclipse, и разработка продолжается по плану.

«Производство Star Wars Eclipse продолжается в соответствии с планом при полной самоотдаче команды и при наличии всех необходимых ресурсов для завершения задания», — заверили в Quantic Dream.

Тем временем китайский IT-гигант NetEase, которому принадлежит Quantic Dream, не спешит инвестировать в Star Wars Eclipse. Ранее сообщалось, что из-за провала Spellcasters Chronicles компания может пересмотреть вложения в студию.

События Star Wars Eclipse развернутся в эпоху Расцвета Республики — золотого века джедаев, за сотни лет до Энакина Скайуокера. В Quantic Dream уверяли, что новая игра — «это не перекрашенная Detroit: Become Human».

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Теги: star wars eclipse, quantic dream, lucasfilm games, приключенческий экшен
star wars eclipse, quantic dream, lucasfilm games, приключенческий экшен
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