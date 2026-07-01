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Tesla переманила ветерана Intel — он возглавит гигантский завод Terafab по выпуску чипов

Стремления сотрудничать с Intel в сфере освоения производства передовых чипов на территории США основатель и глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) не скрывает, и даже сделал заявление, что будущее совместное предприятие с Tesla станет использовать технологию Intel 14A. Пока же директором Terafab как раз назначен ветеран Intel с опытом работы в последней из компаний на протяжении 17 лет.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Как обнаружил в одной из профильных социальных сетей сайт Electrek, ранее работавший в Intel Гэри Цзян (Gary Jiang) теперь указывает в подписи к профилю, что является директором «Tera Fab» (именно в таком варианте написания). Это строящееся в Техасе совместное предприятие SpaceX и Tesla он формально возглавляет с прошлого месяца. До этого Цзян 17 лет и 9 месяцев работал в компании Intel. На предыдущем этапе карьеры он как раз отвечал в должности управляющего предприятием за освоение массового производства чипов по технологии 18A.

До этого Гэри Цзян работал в Аризоне, где отвечал за выпуск чипов компанией Intel по технологиям 14 нм и 22 нм. Судя по его резюме, он имеет опыт организации массового производства чипов буквально с «чистого листа». Активно нанимать персонал для Terafab компания Tesla на правах одного из участников совместного предприятия начала ещё в прошлом месяце. Непосредственно проект по строительству гигантского завода для выпуска чипов был анонсирован Tesla и SpaceX в марте. Постепенно производительность предприятия планируется довести до 1 млн кремниевых пластин в месяц. Оно будет выпускать чипы для космических ЦОД компании SpaceX, помимо прочего. В общей сложности SpaceX планирует вложить в развитие этой производственной площадки около $119 млрд. Вполне закономерно, что на ключевые должности Tesla нанимает людей, имеющих опыт работы в этой новой для неё самой сфере деятельности.

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Теги: intel, tesla, spacex, terafab, производство микросхем
intel, tesla, spacex, terafab, производство микросхем
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