ИИ оказался слишком дорогим: компании урезают сотрудникам доступ к ChatGPT и Claude

Осведомлённые источники проливают свет на надвигающиеся негативные последствия ускоренного внедрения ИИ и перехода от фиксированной подписки к оплате за использованные токены («токенизации»). Некоторые компании вынуждены полностью прекращать доступ персонала к моделям ИИ, а другим приходится ограничивать их использование сотрудниками и переходить на менее мощные модели, чтобы сдержать растущие затраты.

Сообщается, что финансовая группа Citi полностью закрыла доступ к последним моделям Claude и ChatGPT, включая Claude Opus 4.6 и 4.7, а также GPT-5.5. Сотрудники получили указание не использовать более мощные модели, если в этом нет крайней необходимости: «Эти модели потребляют значительно больше кредитов ИИ за каждое взаимодействие и являются основной причиной повышенного потребления ресурсов в масштабах предприятия».

Согласно внутренней переписке, изменения в Citi стали прямой реакцией на переход от модели фиксированной подписки к модели оплаты по факту использования. Компания отслеживает ежедневное использование ИИ для выявления «чрезмерного или аномального использования моделей на ранней стадии». На официальном уровне руководство Citi отрицает введение мониторинга и ограничений, хотя служебные документы говорят об обратном.

Компания Atlassian, разработчик популярного инструмента для разработки программных продуктов Jira, недавно прекратила неограниченное использование инструментов ИИ и ввела контроль расходов. Затраты компании на облачные ИИ-сервисы выросли с $5 млн в августе 2025 года до более чем $15 млн в мае 2026 года. Общая сумма расходов Atlassian на инструменты ИИ за текущий финансовый год может превысить $120 млн.

В GitHub у сотрудников нет ограничений на расход токенов, но компания рассматривает возможность сокращения затрат за счёт использования моделей с открытым исходным кодом. GitHub также планирует протестировать распределение лимитов использования инструментов ИИ между отдельными сотрудниками, а не командами или проектами. В Adobe неограниченный доступ к Claude продлён не будет и истечёт 30 июня. По словам сотрудников, они получили негласные рекомендации «постараться сделать всё возможное до этой даты».

Amazon недавно отказалась от ведения внутренней корпоративной таблицы, оценивавшей активность использования инструментов ИИ сотрудниками и, по сути, поощрявшей их расточительное и дорогостоящее применение. Сотрудники Amazon сообщают о достижении лимита токенов, о существовании которого ранее даже не догадывались. Представитель Amazon не подтвердил эту информацию, заявив, что компания «поощряет сотрудников использовать и экспериментировать с ИИ, и наши рекомендации по использованию ИИ не изменились».

Консалтинговая компания Accenture, озаботившись «резким ростом расходов на токены», обнаружила, что значительная их часть приходится не на создание нового продукта, а на рутинные процедуры типа конвертации PDF-файлов в слайды презентаций. Тем не менее, Accenture пока продолжает использовать ИИ внутри компании для тривиальных проектов, таких как созданный при помощи ИИ инструмент, позволяющий предсказывать результаты матчей ЧМ по футболу.

Многие компании уже израсходовали все свои токены ИИ, зачастую без заметной отдачи. «В этом месяце мы впервые достигли лимита использования токенов ChatGPT. Один разработчик использовал почти половину всего выделенного компанией пула, не получив очевидной отдачи от инвестиций, — поделился один из сотрудников.

«Я видел много жалоб на то, что люди изменили свой рабочий процесс, чтобы максимально использовать ИИ, и теперь у них могут закончиться токены за 2-3 дня, особенно при использовании агентов […] или последней модели Claude. В Slack много тревожных сообщений типа: “Как мне теперь выполнять свою работу?“, — рассказал сотрудник Atlassian. — Честно говоря, я считаю безумием, что они позволяли тратить огромные суммы на это раньше, это был лишь вопрос времени, когда этому придётся положить конец».