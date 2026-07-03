Battlefield 6 и EA Sports FC 26 перестали работать в России, и Роскомнадзор тут ни при чём

Американский издатель и разработчик Electronic Arts уже больше четырёх лет не продаёт свои игры на территории России, а теперь, похоже, ещё и мешает отечественным геймерам в них играть.

Российские пользователи военного шутера Battlefield 6 и футбольного симулятора EA Sports FC 26 накануне начали жаловаться на недоступность серверов Electronic Arts. Проблемами с работой игр делятся в обсуждениях Steam.

По данным портала Detector404, на функционирование сервисов Electronic Arts за последние сутки пожаловались более 700 раз. Пользователи массово сетуют на отсутствие соединения с сервером.

«Возникла ошибка при попытке подключения к серверам EA. Проверьте доступ к интернету и убедитесь, что ваш лаунчер и платформа онлайн», — гласит сообщение об ошибке с кодом 0:85008S.

Жители других регионов на такую ошибку не жалуются (серверы EA в полном порядке), поэтому можно предположить, что проблема затронула в основном Россию. Судя по отзывам в Steam, средства обхода блокировок помогают оживить игры.

Мнения, кого винить в данной ситуации, расходятся. С одной стороны, доступ могла перекрыть сама EA. С другой, действия Роскомнадзора по блокировке иностранных сервисов уже не раз приводили к сбоям в работе игр, однако это не тот случай.

Не исключено, что Electronic Arts могла полностью отключить российских игроков от своих серверов, как в середине июня сделал японский издатель Konami. В том случае, однако, пользователей предупредили.