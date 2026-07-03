Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 млн копий за пять с половиной лет после релиза

Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 миллионов копий — об этом сообщили разработчики ролевого боевика в своём официальном микроблоге. На праздничном постере отдельно уточняется, что при подсчёте учитывались продажи как базовой версии игры, так и сборника Ultimate Edition.

В обращении к игрокам соруководитель CD Projekt Red Михал Новаковский (Michał Nowakowski) заявил, что такой результат демонстрирует «невероятную и долгосрочную» популярность Cyberpunk 2077, а также служит отличной основой для будущих проектов в этой вселенной.

Напомним, аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2 должен выйти осенью 2026 года эксклюзивно на платформе Netflix. Несколько дней назад стриминговый гигант как раз выпустил второй тизер-трейлер, посвящённый новым героям шоу.

Cyberpunk 2077 доступна на PC (Steam, GOG, EGS), Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.