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Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 млн копий за пять с половиной лет после релиза

Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 миллионов копий — об этом сообщили разработчики ролевого боевика в своём официальном микроблоге. На праздничном постере отдельно уточняется, что при подсчёте учитывались продажи как базовой версии игры, так и сборника Ultimate Edition.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

В обращении к игрокам соруководитель CD Projekt Red Михал Новаковский (Michał Nowakowski) заявил, что такой результат демонстрирует «невероятную и долгосрочную» популярность Cyberpunk 2077, а также служит отличной основой для будущих проектов в этой вселенной.

Напомним, аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2 должен выйти осенью 2026 года эксклюзивно на платформе Netflix. Несколько дней назад стриминговый гигант как раз выпустил второй тизер-трейлер, посвящённый новым героям шоу.

Cyberpunk 2077 доступна на PC (Steam, GOG, EGS), Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.

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Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер, продажи игр
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер, продажи игр
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