Кодзима опечалился смертью дисков PlayStation и предупредил о «пугающем» цифровом будущем, в котором игроки ничем не владеют

Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима (Hideo Kojima) не остался в стороне от обсуждения нашумевшего решения Sony прекратить выпускать игры PlayStation на дисках с января 2028 года.

Своими мыслями насчёт полностью цифрового будущего игровой индустрии Кодзима поделился на итальянском кинофестивале Il Cinema in Piazza, проходящем сейчас в Риме (закончится 12 июля).

По словам Кодзимы, он вырос вместе с фильмами, музыкой и играми на физических носителях, поэтому находит новость о смерти дисковых изданий игр PlayStation в 2028 году «очень грустной».

Ещё больше смерти физического формата Кодзиму пугает переход игровой индустрии к стриминговым сервисам: «Вы не загружаете данные, а получаете доступ к ним через подписку. В результате данными вы на самом деле не владеете».

«Если что-то случается на государственном, политическом или мыслительном уровне, <...> распространение данных прекращается, и вы больше не можете смотреть фильмы и играть в игры, которые вам нравятся. Вот что пугает», — заявил Кодзима.

Примечательно, что вскоре после анонса Sony «всплыл» твит Кодзимы образца 2021 года, в котором гейм-дизайнер предупреждал: «Однажды даже цифровые данные перестанут принадлежать индивидам по их собственной инициативе».

Несмотря на массовую критику со стороны геймеров, идти на поводу у публики Sony не намерена. Платформодержатель частично перепрофилирует австрийский завод по выпуску оптических дисков под изготовление микролинз.