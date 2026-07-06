На следующей неделе обделённые премиями работники Samsung проведут свою забастовку

В мае этого года крупнейший профсоюз сотрудников Samsung Electronics смог в ходе переговоров с руководством компании добиться для них повышенных премий, величина которых привязана к размеру операционной прибыли. Проблема заключается в том, что гигантские премии получат только сотрудники Samsung, занятые в производстве памяти, а чувствующим себя обделёнными прочим работникам остаётся только проводить собственную забастовку.

Этим они и собираются заняться 16 июля, как отмечает агентство Reuters со ссылкой на данные южнокорейских СМИ. На этот раз инициатором акции выступает второй профсоюз сотрудников Samsung Electronics, который объединяет работников, занятых в производстве электронных устройств: смартфонов, телевизоров и бытовой техники. Как известно, на этих направлениях бизнеса сотрудникам полагаются годовые премии, в 100 раз меньшие по сравнению с теми, что выделены персоналу, участвующему в производстве микросхем памяти. Напомним, в последнем случае выплаты могут превышать $400 000 в год, хотя их основная часть и будет выплачиваться преимущественно акциями Samsung, которые нельзя будет моментально продать в полном объёме.

На следующей неделе перед зданием штаб-квартиры Samsung Electronics в Сувоне пройдёт акция протеста с участием от 2000 до 3000 сотрудников компании, которые выражают своё несогласие с несправедливым распределением премий. Всего профильный профсоюз объединяет около 28 000 работников компании. Величина операционной прибыли Samsung за второй квартал будет предварительно определена уже завтра, поэтому протестующие смогут сформулировать свои требования более чётко к моменту начала забастовки 16 июля. Добавим, что ранее величина премий их коллег из подразделения по производству памяти уже стал предметом судебного иска, поэтому давление на руководство Samsung будет продолжаться со всех сторон.