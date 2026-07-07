Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ перестали считать угрозой для миллион...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ перестали считать угрозой для миллионов рабочих мест — но увольнения всё равно продолжаются

В прошлом году разработчики систем искусственного интеллекта и руководители предприятий заявляли, что из-за ИИ начнут массово сокращаться рабочие места. Но в течение последнего месяца главы технологических компаний внезапно сменили тон на более оптимистический, обратил внимание Wall Street Journal.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

В конце мая гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), который некогда предрекал сейсмические сдвиги на рынке труда, заявил: «Мы были в основном правы в наших технологических прогнозах и довольно сильно ошиблись в отношении социальных и экономических последствий». В мае 2025 года глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) предупреждал, что ИИ может привести к сокращению половины рабочих мест на начальных должностях, но теперь он предложил более позитивный сценарий для внедряющих ИИ компаний: «Они могут делать то же с меньшими ресурсами, и это приведёт к таким вещам как сокращения, или они могут делать больше с тем же объёмом ресурсов. Но потребуется творческий подход». Свой первоначальный прогноз он объяснил стремлением повысить для политиков и бизнеса шансы на адаптацию, но подтвердил, что возможность «потери рабочих мест в долгосрочной перспективе» сохраняется.

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выразил похожее мнение: если предприятия поставят цель в первую очередь повышать производительность труда, а не автоматизировать должностные обязанности существующих сотрудников, число рабочих мест может вырасти. Хотя в мае Meta сама запустила волну сокращений, которая затронула 8000 человек. О потенциале ИИ в создании рабочих мест говорил и гендиректор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy), а последующие увольнения 16 000 сотрудников компания связала не с внедрением ИИ, а с программой по сокращению иерархии и возрождению корпоративной культуры. Тем не менее, нарратив сместился от апокалипсиса для рынка труда из-за ИИ к сценариям, при которых люди сокращают рабочие места и повышают производительность труда.

Это подтверждают опросы: если в январе 2025 года 46 % руководителей компаний допускали, что инвестиции в ИИ приведут к сокращению штата, то в мае 2026 года так считали уже 20 % респондентов. Ещё одно исследование недавно показало, что внедряющие ИИ компании, напротив, стали нанимать на 10 % больше сотрудников. В прошлом году гендиректор Ford Джим Фарли (Jim Farley) допускал, что ИИ заменит «буквально половину офисных работников в США»; а недавно автопроизводитель был вынужден принять на работу несколько сотен инженеров, потому что качество работы ИИ оказалось не на высоте, и особым спросом теперь пользуются работники, способные управлять ИИ.

Пока отсутствует единый механизм, способный определить, насколько инвестиции в ИИ себя оправдывают. Около 20 % руководителей компаний признались, что получаемые ими отчёты о внедрении ИИ рисуют более радужную картину, чем подтверждают факты: одни сотрудники пытаются смягчить неприятные новости, а другие умалчивают о неудачах. Главным оптимистом в отношении ИИ, пожалуй, оказался основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos): по его мнению, ИИ не только не лишит людей рабочих мест, но и создаст дефицит кадров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Клин клином: Reddit запустила ИИ против спама, созданного нейросетями
В Китае запретят слишком человечных ИИ-компаньонов — ByteDance и Alibaba уже начали отключать функцию
Власти Южной Кореи направят полученные в период бума ИИ налоговые доходы в фонд будущих поколений
Google разрешила себе обучать ИИ на файлах пользователей из поисковых запросов, но от этого можно отказаться
Американские компании массово переходят на китайский ИИ — решения OpenAI и Anthropic стали слишком дороги
Claude тайно научился «думать про себя» — исследователи Anthropic сами удивились находке
Теги: ии, увольнения, кадры
ии, увольнения, кадры
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 10 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 9 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 42 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 59 мин.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron пообещала вложить $250 млрд в американскую экономику до 2035 года 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 9 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.