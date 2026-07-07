ИИ перестали считать угрозой для миллионов рабочих мест — но увольнения всё равно продолжаются

В прошлом году разработчики систем искусственного интеллекта и руководители предприятий заявляли, что из-за ИИ начнут массово сокращаться рабочие места. Но в течение последнего месяца главы технологических компаний внезапно сменили тон на более оптимистический, обратил внимание Wall Street Journal.

В конце мая гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), который некогда предрекал сейсмические сдвиги на рынке труда, заявил: «Мы были в основном правы в наших технологических прогнозах и довольно сильно ошиблись в отношении социальных и экономических последствий». В мае 2025 года глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) предупреждал, что ИИ может привести к сокращению половины рабочих мест на начальных должностях, но теперь он предложил более позитивный сценарий для внедряющих ИИ компаний: «Они могут делать то же с меньшими ресурсами, и это приведёт к таким вещам как сокращения, или они могут делать больше с тем же объёмом ресурсов. Но потребуется творческий подход». Свой первоначальный прогноз он объяснил стремлением повысить для политиков и бизнеса шансы на адаптацию, но подтвердил, что возможность «потери рабочих мест в долгосрочной перспективе» сохраняется.

Глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выразил похожее мнение: если предприятия поставят цель в первую очередь повышать производительность труда, а не автоматизировать должностные обязанности существующих сотрудников, число рабочих мест может вырасти. Хотя в мае Meta✴ сама запустила волну сокращений, которая затронула 8000 человек. О потенциале ИИ в создании рабочих мест говорил и гендиректор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy), а последующие увольнения 16 000 сотрудников компания связала не с внедрением ИИ, а с программой по сокращению иерархии и возрождению корпоративной культуры. Тем не менее, нарратив сместился от апокалипсиса для рынка труда из-за ИИ к сценариям, при которых люди сокращают рабочие места и повышают производительность труда.

Это подтверждают опросы: если в январе 2025 года 46 % руководителей компаний допускали, что инвестиции в ИИ приведут к сокращению штата, то в мае 2026 года так считали уже 20 % респондентов. Ещё одно исследование недавно показало, что внедряющие ИИ компании, напротив, стали нанимать на 10 % больше сотрудников. В прошлом году гендиректор Ford Джим Фарли (Jim Farley) допускал, что ИИ заменит «буквально половину офисных работников в США»; а недавно автопроизводитель был вынужден принять на работу несколько сотен инженеров, потому что качество работы ИИ оказалось не на высоте, и особым спросом теперь пользуются работники, способные управлять ИИ.

Пока отсутствует единый механизм, способный определить, насколько инвестиции в ИИ себя оправдывают. Около 20 % руководителей компаний признались, что получаемые ими отчёты о внедрении ИИ рисуют более радужную картину, чем подтверждают факты: одни сотрудники пытаются смягчить неприятные новости, а другие умалчивают о неудачах. Главным оптимистом в отношении ИИ, пожалуй, оказался основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos): по его мнению, ИИ не только не лишит людей рабочих мест, но и создаст дефицит кадров.