Первое крупное обновление принесло в Subnautica 2 новые возможности самозащиты, кнопку для спринта и многое другое — подробности патча 1.1

Разработчики из американской студии Unknown Worlds Entertainment (принадлежит Krafton) сообщили о реализации первого этапа плана по развитию подводного симулятора выживания Subnautica 2 — вышел патч 1.1.

Патч 1.1 получил название «Механизмы адаптации» и включает обещанные улучшения поведения существ:

теперь они отвечают на атаки пользователя только для защиты и в течение ограниченного периода времени;

удар звуковым резонатором ненадолго оглушает большинство хищников;

для многих созданий добавили «адекватное поведение» при бегстве после нападения с мультитулом.

Разработчики также скорректировали работу системы биомодификаций: расширили возможности для её изучения и использования, добавили две биолаборатории и увеличили количество открываемых в них биомодификаций до шести.

Кроме того, в 1.1 реализовали отдельную кнопку для ускорения (спринт доступен в воде, на суше и на базе), дополнительное хранилище, увеличенный максимальный разбираемый размер для баз и ползунок угла обзора в настройках.

Помимо прочего, появилась опция воспроизведения голосовых сообщений через КПК, была обновлена система сохранений, улучшена производительность и стабильность при передвижении в спасательной капсуле.

Полный список изменений в обновлении 1.1 на русском языке (со всеми исправлениями, улучшениями и корректировками, в том числе предложенными сообществом) можно посмотреть через публикацию в Steam.

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 91 %) и продалась в количестве 4 млн копий за пять дней.