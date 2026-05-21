Аналитики: за пять дней Subnautica 2 стала самой быстро продаваемой игрой 2026 года в Steam, опередив Crimson Desert и Resident Evil Requiem

Нашумевший подводный симулятор выживания Subnautica 2 от американской студии Unknown Worlds Entertainment (принадлежит Krafton) достиг 2 млн проданных копий за 12 часов раннего доступа, однако успехи игры на этом не закончились.

Как сообщает Krafton, продажи Subnautica 2 за пять дней превысили 4 млн копий. По данным аналитического агентства Alinea Analytics, подавляющее большинство (4 млн) пришлось на Steam, тогда как результат на Xbox составил менее 100 тыс.

В то же время владельцы Xbox активно пробовали Subnautica 2 через подписку Game Pass — в Alinea Analytics насчитали около 2,4 млн таких игроков. Суммарная аудитория проекта, таким образом, превышает 6,5 млн человек.

Достигнутый результат делает Subnautica 2 самой быстро продаваемой игрой 2026 года в Steam. По количеству проданных за пять дней копий новинка опередила Slay the Spire 2 (2,9 млн), Resident Evil Requiem (2,1 млн) и Crimson Desert (1,3 млн).

Согласно подсчётам Alinea Analytics, в долларовом отношении за упомянутый промежуток лидером остаётся Resident Evil Requiem ($120 млн), а Subnautica 2 расположилась на втором месте ($96 млн).

Успех Subnautica 2 означает, что Krafton придётся наградить Unknown Worlds бонусом в размере $250 млн, выплату которого компания так надеялась избежать. Для его активации студия должна была заработать $69,8 млн до 15 сентября 2026 года.

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. На прошлой неделе разработчики представили план улучшения игры — инструменты убийства в него не входят.