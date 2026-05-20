Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор «Ваше мнение имеет значение»: разработчи...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Ваше мнение имеет значение»: разработчики Subnautica 2 помогут игрокам защититься от рыб, но оружие добавлять не будут

Разработчики из американской студии Unknown Worlds Entertainment (принадлежит Krafton) опубликовали открытое письмо к сообществу по поводу уровня жестокости подводного симулятора выживания Subnautica 2.

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Напомним, многие остались недовольны, что Subnautica 2 не даёт убивать морских существ (даже в целях самозащиты). Один из разработчиков в ответ послал голодных до убийств геймеров в Sons of the Forest «или что-то подобное».

Во-первых, Unknown Worlds (UW) поблагодарила игроков за отзывы и извинилась за недавние комментарии своих сотрудников, из-за которых фанаты могли почувствовать себя «незамеченными или отвергнутыми».

«Приносим за это извинения. Ранний доступ должен быть диалогом с игроками, а не односторонним объяснением разработчиков. Ваше мнение имеет значение, и мы не хотим, чтобы наше взаимодействие создавало иное впечатление», — заверили в UW.

Разработчики надеются, что ближайшие патчи покажут: команда прислушивается к игрокам и готова работать сообща

Разработчики надеются, что ближайшие патчи покажут: команда прислушивается к игрокам и готова работать сообща

Во-вторых, разработчики подчеркнули, что не станут добавлять в Subnautica 2 инструменты убийства (в основе игры лежат уязвимость, исследование и выживание), но и не оставят без внимания пользовательские отзывы.

В ближайших патчах авторы Subnautica 2 скорректируют агрессивность хищников, повысят эффективность средств защиты и улучшат баланс, чтобы взаимодействия с существами были «честными, понятными и захватывающими».

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 91 %) и продалась в количестве 2 млн копий за 12 часов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Если хочется поубивать, идите в Sons of the Forest»: разработчики Subnautica 2 отказались добавлять в игру убийства, но моддеры тут как тут
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы
Subnautica 2 достигла двух миллионов проданных копий спустя всего 12 часов раннего доступа
Режиссёр Returnal открыл студию Cosmic Division для создания новой однопользовательской франшизы с «беззастенчивым упором на геймплей»
Новая State of Play пройдёт в ночь на 3 июня — будет расширенная демонстрация Marvel’s Wolverine и не только
«С возвращением, Empire Earth»: трейлер исторической стратегии Imperium Eternal напомнил фанатам жанра о серии с 25-летней историей
Теги: subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Российские процессоры «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch заподозрили в недостаточном уровне «отечественности»
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Nvidia призвала пользователей срочно обновить старые драйверы GeForce — в них нашли семёрку опасных уязвимостей
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
«Ваше мнение имеет значение»: разработчики Subnautica 2 помогут игрокам защититься от рыб, но оружие добавлять не будут 10 мин.
Настольные приложения «Яндекс Диска» перестанут нормально работать у бесплатных пользователей 32 мин.
Режиссёр Returnal открыл студию Cosmic Division для создания новой однопользовательской франшизы с «беззастенчивым упором на геймплей» 2 ч.
Новая State of Play пройдёт в ночь на 3 июня — будет расширенная демонстрация Marvel’s Wolverine и не только 2 ч.
GitHub признала взлом 3800 репозиториев по вине своего сотрудника — он установил вредоносное расширение VS Code 3 ч.
«С возвращением, Empire Earth»: трейлер исторической стратегии Imperium Eternal напомнил фанатам жанра о серии с 25-летней историей 4 ч.
Google начала переводить «пожизненно бесплатные» аккаунты G Suite Legacy на платные тарифы 5 ч.
Разработчики Dark Scrolls отложили релиз на месяц, чтобы наиграться в Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 6 ч.
Meta готова предоставить ИИ-ботам конкурентов бесплатный доступ к WhatsApp, но с ограничениями 6 ч.
Gartner: ИИ создаст больше рабочих мест, чем ликвидирует 6 ч.
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999 9 мин.
Производитель премиальной мебели Herman Miller выпустил дебютный геймерский стол Coyl — от $1095 28 мин.
TSMC выпустила брендированные кроссовки и рисоварку, но только для своих 33 мин.
Обсерватория «Чандра» обнаружила следы древнего галактического ДТП в считавшемся спокойным скоплении Abell 2029 34 мин.
SpaceX отложила запуск огромной ракеты Starship V3 на 21 мая 3 ч.
Google пообещала выпустить умные очки на Android XR уже осенью — с Gemini и разнообразным дизайном 3 ч.
Топ-менеджер Google назвал главную причину провала Google Glass в 2013 году 3 ч.
Китай запретил импорт игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090D v2, созданных специально для него 3 ч.
Возглавив Intel, Лип-Бу Тан объявил войну дефектным процессорам и нерадивым инженерам 3 ч.
Космические заводы всё ближе: Varda успешно испытала капсулу для доставки продукции с орбиты 3 ч.