«Ваше мнение имеет значение»: разработчики Subnautica 2 помогут игрокам защититься от рыб, но оружие добавлять не будут

Разработчики из американской студии Unknown Worlds Entertainment (принадлежит Krafton) опубликовали открытое письмо к сообществу по поводу уровня жестокости подводного симулятора выживания Subnautica 2.

Напомним, многие остались недовольны, что Subnautica 2 не даёт убивать морских существ (даже в целях самозащиты). Один из разработчиков в ответ послал голодных до убийств геймеров в Sons of the Forest «или что-то подобное».

Во-первых, Unknown Worlds (UW) поблагодарила игроков за отзывы и извинилась за недавние комментарии своих сотрудников, из-за которых фанаты могли почувствовать себя «незамеченными или отвергнутыми».

«Приносим за это извинения. Ранний доступ должен быть диалогом с игроками, а не односторонним объяснением разработчиков. Ваше мнение имеет значение, и мы не хотим, чтобы наше взаимодействие создавало иное впечатление», — заверили в UW.

Во-вторых, разработчики подчеркнули, что не станут добавлять в Subnautica 2 инструменты убийства (в основе игры лежат уязвимость, исследование и выживание), но и не оставят без внимания пользовательские отзывы.

В ближайших патчах авторы Subnautica 2 скорректируют агрессивность хищников, повысят эффективность средств защиты и улучшат баланс, чтобы взаимодействия с существами были «честными, понятными и захватывающими».

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 91 %) и продалась в количестве 2 млн копий за 12 часов.