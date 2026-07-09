Авторитетный журналист подтвердил существование Fallout 3 Remastered — игру разрабатывает не Bethesda, а по сети уже «гуляет» геймплей

Окружённый слухами ремастер культовой постапокалиптической ролевой игры Fallout 3 от разработчиков из Bethesda Game Studios не спешит выходить из тени, однако в сети, похоже, уже циркулируют геймплейные кадры проекта.

Американский игровой журналист Джефф Герстман (Jeff Gerstmann), стоявший у основания портала Giant Bomb, в недавнем выпуске подкаста The Jeff Gerstmann Show сообщил, что видел игровой процесс обновлённой Fallout 3.

«Я даже не знаю, жива ли игра. Допускаю, что работа над ней всё ещё ведётся, но, быть может, она и мертва. Кто знает? Но я видел кадры из ремейка Fallout 3, так что кто-то где-то что-то сделал», — заявил Герстман.

Журналист также подчеркнул, что мифический ремастер/ремейк Fallout 3 создаётся силами сторонней студии, а не Bethesda Game Studios, которая сейчас занята амбициозной фэнтезийной ролевой игрой The Elder Scrolls VI.

«Bethesda не станет делать ремейк Fallout 3. Более того, кто-то уже проделал немало работы над ремейком Fallout 3, который до сих пор официально не материализовался», — уточнил журналист.

По данным Video Games Chronicle, ремастер Fallout 3 будет выполнен в формате The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, то есть на гибридном движке: старый отвечает за геймплей и логику, а новый — за переделанную с нуля графику.

Предполагается, что переиздание Fallout 3 выйдет в 2027 году. Ранее существование обновлённой версии культовой RPG случайно подтвердил производитель игрушек и фигурок McFarlane Toys.