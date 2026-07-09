За акциями SK hynix в США выстроилась огромная очередь — спрос превысил предложение в семь раз

Южнокорейская компания SK hynix, которая остаётся крупнейшим в мире производителем востребованной в период ИИ-бума памяти типа HBM, решила воспользоваться моментом для выхода на американский рынок капитала. На этой неделе она разместит 177,9 млн депозитарных расписок, чтобы привлечь от $24,5 млрд до $28 млрд, и количество желающих уже более чем в семь раз превышает объём размещения.

По информации Bloomberg, интерес к депозитарным распискам SK hynix проявляют одновременно долгосрочные институциональные инвесторы, сконцентрированные на активах технологических компаний фонды, суверенные фонды и международные инвесторы, специализирующиеся на активах азиатских компаний. Если SK hynix удастся привлечь запланированные $24,5 млрд, это мероприятие станет самым крупным размещением на фондовом рынке США для зарубежной компании, уступив только дебюту китайской Alibaba, который привлёк $25 млрд.

При этом на родном южнокорейском рынке котировки акций SK hynix в последние дни демонстрируют отрицательную динамику, поскольку энтузиазм верящих в ИИ-бум инвесторов начинает улетучиваться. Вчера акции SK hynix упали в цене на 5,7 %, а от рекордного уровня по состоянию на конец июня они опустились на 30 %. Впрочем, они всё равно утроились в цене относительно начала текущего года, поэтому небольшой откат не позволяет утверждать, что инвесторы утратили интерес к акциям этого эмитента. На постоянной основе торги депозитарными расписками SK hynix в США начнутся в Нью-Йорке с 13 июля этого года.