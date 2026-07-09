Xiaomi раскрыла внешность своего огромного гибридного внедорожника Sky Nomad N90

Китайская компания Xiaomi достаточно долго испытывала ходовые прототипы своего полноразмерного внедорожника, которому прочили обозначение YU9, но по мере приближения к официальному дебюту решено было выделить модель N90 в самостоятельную торговую марку Sky Nomad, что в переводе с английского означает «небесный кочевник». Внешность машины была официально раскрыта перед премьерой.

Лишённый камуфляжа трёхрядный внедорожник с внушительным задним свесом сохранил те же очертания кузова, которые угадывались на шпионских снимках. До сих ор Xiaomi выпускала только «чистокровные» электромобили, но в случае с большой и тяжёлой машиной наличие ДВС в сочетании с тяговыми электродвигателями решает две проблемы: снижает массу и стоимость тяговой батареи, заодно обеспечивая приемлемый запас хода в комбинации с привычной для машин на электротяге динамикой.

Формат полноразмерных гибридных внедорожников сейчас весьма популярен в Китае, но с точки зрения характеристик и компоновки они все очень похожи друг на друга. Если электрические седан SU7 и кроссовер YU7 компания Xiaomi продвигала с претензией на спортивные качества, то тяжёлый Sky Nomad N90 она называет «SUV с умными возможностями расширения пространства». На широкие возможности трансформации салона намекают схемы, опубликованные производителем и напоминающие по стилю оформления строительные чертежи. Судя по иллюстрациям, N90 может предложить удобное жизненное пространство для одного, двух, трёх, пяти и даже семи человек. По всей вероятности, машина будет предлагаться с пятью или семью местами с возможностью их широкой трансформации. Сидения задних рядов наверняка будут складываться в почти ровную поверхность, а для комфортного пребывания на природе будут предусмотрены не только опциональная палатка, но и мощные источники электроэнергии для подключения внешних потребителей. Центральную консоль, которая по умолчанию располагается между передними сидениями, можно будет сдвигать вперёд и назад для более оптимального обустройства внутреннего пространства. Кроме того, передние сидения смогут разворачиваться вокруг вертикальной оси, судя по имеющимся иллюстрациям.

Ожидается, что при длине кузова 5,3 метра колёсная база новинки составит 3,1 метра. Ёмкость штатной тяговой батареи на уровне более 70 кВт‧ч позволит тяжёлой машине проезжать по условному циклу CLTC от 400 до 500 км исключительно на электротяге, а с учётом наличия 1,5-литрового турбированного ДВС полный запас хода в гибридном режиме достигнет 1500 км. На каждой из двух осей будет предусмотрен свой тяговый электродвигатель. Данный тип компонентов Xiaomi разрабатывает и производит сама, а вот батареи для N90 она будет закупать у CALB и Sunwoda.

На передней кромке крыши отчётливо виднеется характерный прилив лидара, поэтому первый гибридный электромобиль Xiaomi должен получить приличный для своего класса набор электронных ассистентов. Цены и сроки выхода Sky Nomad N90 на китайский рынок пока не уточняются, но для успешного соперничества с аналогичными предложениями конкурентов первые должны начинаться с отметки ниже $30 000. В десятку самых популярных полноразмерных кроссоверов на китайском рынке за прошлый год вошли семь моделей, выпущенных под марками Li Auto и Aito. Они и станут главными конкурентами новинки Xiaomi.